7 июня 2021 года Apple представила iPadOS 15. Это новая версия ПО для «яблочных» планшетов, которую блогеры и пользователи сети уже негласно называют самой провальной и неинтересной iPadOS. Казалось бы, Apple очень долго рассказывала о ней, но не рассказала практически ничего интересного — однако некоторые вещи вообще не прозвучали со сцены. Хотя должны были.
После обновления до iPadOS 15 на совместимых планшетах появится «Режим энергосбережения». Несмотря на то, что в iPhone энергосбережение присутствует уже несколько лет, на iPad этот режим появляется впервые в истории компании. Чтобы его включить, можно зайти в «Настройки» → «Аккумулятор» → и включить тумблер «Энергосбережение». Доступен также и быстрый доступ из «шторки»: зайдите в «Настройки» → «Пункт управления» → найдите в списке «Энергосбережение» и нажмите рядом с ним «плюс». Значок появится в «шторке» для быстрого доступа к режиму.
Ранее Apple в своих ОС игнорировала функции, которые могли бы обратить внимание на любые подробности, касающиеся аккумулятора iPad. Когда на iPhone появилась возможность проверить остаточную емкость аккумулятора, планшеты такой функции не получили — в iPadOS 15, к слову, её тоже нет. Единственное, что можно было сделать с аккумулятором iPad до сих пор — посмотреть статистику его использования. А, между прочим, время работы от одного заряда всё-таки уменьшилось с приходом iPad Pro в «безрамочном» дизайне в 2018 году. Спустя три года Apple негласно признала этот недостаток и внедрила «Режим энергосбережения» в свои iPad.
Ранее мы рассказали об еще одной очевидной функции, которая должна была быть уже давно, но появилась в macOS только сейчас (а точнее — появится осенью с официальным релизом macOS). Кроме того, оказалось, что новые ОС от Apple умеют имитировать Dolby Atmos в любом контенте — но с условиями.
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