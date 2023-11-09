Forbes и РБК опубликовали рейтинг российских работодателей
Фархад Усманов —
Фото: Unsplash
Сразу два авторитетных издания, Forbes и РБК, подвели итоги исследования среди местных работодателей. Интересно, что рейтинги существенно отличаются, но некоторым компаниям удалось занять лидирующие позиции в обоих списках.
Топовые места в обоих рейтингах заняли Альфа-банк, «Лаборатория Касперского», МегаФон, Сбер и Яндекс.
В проведенном РБК исследовании были опрошены более 67 000 сотрудников из 166 компаний. Средняя зарплата у этих работодателей составляет 127,4 тысяч рублей, однако, специалисты IT-сектора в среднем получают в полтора раза больше.
В число основных критериев при выявлении лидеров вошли: условие труда, размер средней зарплаты, инвестиции в обучение персонала, наличие соцпакета, эффективность бизнеса, социальная ответственность, деловая репутация компании и отзывы сотрудников.
Средняя зарплата в компаниях, представленных в рейтинге, составила 127,4 тысячи рублей. Самая высокая (191,3 тысячу рублей) — в IT-сфере, а самая низкая (72,7 тысячи рублей) — в ретейле.
Forbes выбрал 125 лучших компаний и распределил их по четырём группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».
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