Apple всё ещё лидирует на российском рынке

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Компания Apple престала поставлять свои устройства в Россию весной 2022 года, но всё ещё зарабатывает на продажах в нашей стране, хоть и опосредованно. Как выяснили «Известия», по итогам девяти месяцев 2023 года, Apple стала лидером по выручке от реализации смартфонов.



В количественном выражении доля Apple за год сократилась с 11 до 9% от общего числа проданных в России смартфонов. При этом в деньгах Apple удерживает ровно треть рынка, значительно опережая конкурентов (у Xiaomi — 22%, у Samsung — 17%). При продажах через интернет денежная доля устройств Apple в сегменте смартфонов ещё выше — примерно 40%.



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С января по сентябрь 2023 года в России было продано около 24 миллионов смартфонов, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. Суммарный оборот рынка составил приблизительно 500 миллиардов рублей, а смартфонов Apple продано на сумму не менее 165 миллиардов рублей. Самыми популярными моделями являлись различные версии iPhone 14, причём три четверти покупок приходились на более дорогие Pro-варианты устройств. После выпуска линейки iPhone 15 примерно 95% покупатели выбирают модели 15 Pro и 15 Pro Max.Смартфоны Apple, как и в случае с некоторыми другими брендами, ввозятся в Россию серыми схемами или методом параллельного импорта. Они закупаются в других странах относительно небольшими партиями, что привело к их заметному подорожанию на фоне предыдущих лет.