﻿Fortnite, Apex Legends и другие игры вызывают синий или зелёный экран смерти в Windows 11. Как решить проблему?

Александр


Свежее обновление Windows 11 принесло проблемы геймерам. Они не могут нормально играть в Fortnite, Apex Legends и некоторые другие игры — через несколько минут после запуска компьютер падает с синим или зелёным экраном смерти (BSOD или GSOD).

При  зависании компьютера появляется сообщение об ошибке KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED, и указано, что её вызвал файл EasyAntiCheat_EOS.sys. Опытным путём удалось выяснить, что недавний патч безопасности приводит к конфликту встроенного в Windows антивируса Defender (он же «Защитник») с утилитой Easy Anti-Cheat, которая используется некоторыми играми для выявления и блокировки читерского ПО. Проблемным оказался патч KB5041873 от 21 августа 2024 года.

Разработчики игр утверждают, что проблема возникла на стороне Windows и переадресовывают геймеров к Microsoft за её решением. У Microsoft пока не готов патч, который устранил бы этот баг. Изначально проблема появилась у пользователей тестовых сборок Windows 11 (именно у них отображается зелёный экран смерти), после чего она перекочевала в релизные версии операционной системы (они падают с синим экраном).



Эффективного на 100% способа решить эту проблему пока нет, хотя некоторым пользователям всё же удалось победить её. Они советуют попробовать следующие варианты действий:

 — Открыть «Параметры» (Win + I), перейти в «Центр обновления Windows» и удалить недавно установленные патчи (в том числе KB5041873)
 — Удалить содержимое папки C\:Users\username\AppData\Roaming\EasyAntiCheat
 — Отключить Defender (например, с помощью утилиты Defender Control)
 — Скачать инсталлятор Windows 11, запустить его и выполнить мягкий-сброс — переустановить ОС с сохранением данных.

Не обязательно прибегать ко всем методам сразу, лучше начать с наименее радикальных. Скорее всего, через несколько дней Microsoft выпустит исправленный патч, который устранит проблему.

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