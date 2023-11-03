Fortnite вернулся в эпоху, когда всё было хорошо

Александр


Игра Fortnite получила крупное обновление — открылась четвёртая глава пятого сезона. В русскоязычной версии апдейт называется «Как раньше».

Такое название выбрано не просто так. В этом сезоне разработчики решили напомнить, с чего начинался Fortnite, и вернули карту, графику и игровые механики пятилетней давности. Игроки, которые активно участвовали в предыдущей главе, заметят изменения и вряд ли обрадуются.

В Fortnite вернулось старое оружие, новое исчезло, графика стала не такой детализированной (зато выросла кадровая частота), а карта порадует тех, кто играл в 2018 году. К счастью, разработчики не стали отключать упрощенный режим «Нулевая высота» (в оригинале Zero Build), который появился весной 2022 года и, в отличие от «Королевской битвы», не подразумевает сбор строительных ресурсов и строительства защитных сооружений. В этой главе графика стала примитивнее, в сундуках меньше аптечек, из автомобилей только гольф-кары, пропали мотоциклы, нельзя нанимать наёмников, нет бункеров с интересным лутом.
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Глава «Как раньше» будет обновляться в ближайшие два-три месяца, а вместе с этим будет меняться карта, добавляться оружие и какие-нибудь другие элементы, но в целом её можно считать ностальгической и созданной исключительно для того, чтобы окунуться в относительно беззаботное время — даже до коронавируса, не говоря обо всём остальном.
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Комментарии

Максим
+31
Максим
Лучше бы в App Store вернули. Гендир же обещал, что игра придёт на айфон в 2023
час назад в 00:01
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