Fortnite вернулся на iOS в честь огромного обновления с героями Marvel

Александр


В Fortnite стартовал четвёртый сезон пятой главы, который продлится несколько месяцев — он называется Save The World. Одновременно с этим на iOS появился магазин Epic Games, через который можно установить Fortnite и другие игры.

К сожалению, Epic Games Store доступен только в странах Евросоюза, где действует закон, обязавший Apple обеспечить на iOS работу сторонних магазинов приложений. Проверка принадлежности к Евросоюзу производится через браузер. Fortnite также можно скачать через альтернативный магазин AltStore Pal, причём компания Epic Games проспонсировала его работу, и теперь его пользователям не нужно вносить плату, которая составляла 1,5 евро в год плюс 50 евроцентов в качестве налога.

Пользователи Android-устройств по всему миру, включая Россию, могут скачать Fortnite после установки Epic Games Store. Игра также доступна на компьютерах, в России она не заблокирована, но в ней отключена возможность покупать внутреннюю валюту (получить её можно в качестве подарка через посредников, которые торгуют ви-баксами, купленными с заграничных банковских карт).

Новые локации Fortnite:
Чтобы попасть в новый сезон, нужно обновить Fortnite или установить актуальную версию игры. В Fortnite добавили несколько новых локаций (сохранив большую часть прежних из предыдущего сезона). Также вернулись некоторые виды оружия, защиты и лекарств, которые были раньше, и появились новые. В магазине стало доступно множество скинов и предметов, имеющих отношение ко вселенной Marvel. По традиции, некоторые скины и предметы можно получить только при условии покупки боевого пропуска и повышения уровней за счёт набора необходимого количества баллов опыта. Все награды можно забрать по достижении 200-го уровня и после выполнения всех квестов.
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