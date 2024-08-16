Fortnite вернулся на iOS в честь огромного обновления с героями Marvel

В Fortnite стартовал четвёртый сезон пятой главы, который продлится несколько месяцев — он называется Save The World. Одновременно с этим на iOS появился магазин Epic Games, через который можно установить Fortnite и другие игры.
К сожалению, Epic Games Store доступен только в странах Евросоюза, где действует закон, обязавший Apple обеспечить на iOS работу сторонних магазинов приложений. Проверка принадлежности к Евросоюзу производится через браузер. Fortnite также можно скачать через альтернативный магазин AltStore Pal, причём компания Epic Games проспонсировала его работу, и теперь его пользователям не нужно вносить плату, которая составляла 1,5 евро в год плюс 50 евроцентов в качестве налога.
Пользователи Android-устройств по всему миру, включая Россию, могут скачать Fortnite после установки Epic Games Store. Игра также доступна на компьютерах, в России она не заблокирована, но в ней отключена возможность покупать внутреннюю валюту (получить её можно в качестве подарка через посредников, которые торгуют ви-баксами, купленными с заграничных банковских карт).
Новые локации Fortnite:
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