Пользователи смартфонов Samsung создали петицию на сайте Change.org, в которой требуют прекратить продавать «второсортные» смартфоны на процессорах Exynos за пределами США. На момент публикации заметки её подписали уже 5000 человек.
В петиции сообщается, что за пределами США Samsung продает свои смартфоны с собственными чипами Exynos вместо Snapdragon. Они также используют сенсоры камеры своей разработки вместо датчиков Sony для американской версии. «Устройства на Exynos работают медленнее, хуже держат заряд аккумулятора, а качество их фотографий намного хуже», — говорится в описании петиции.
Автор петиции требует прекратить продажу смартфонов более низкого качества по тем же ценам за пределами США. Если вы с этим согласны, то можете подписать обращение здесь.
В петиции сообщается, что за пределами США Samsung продает свои смартфоны с собственными чипами Exynos вместо Snapdragon. Они также используют сенсоры камеры своей разработки вместо датчиков Sony для американской версии. «Устройства на Exynos работают медленнее, хуже держат заряд аккумулятора, а качество их фотографий намного хуже», — говорится в описании петиции.
Автор петиции требует прекратить продажу смартфонов более низкого качества по тем же ценам за пределами США. Если вы с этим согласны, то можете подписать обращение здесь.
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