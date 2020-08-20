





«Газпромбанк» готовится к запуску собственного виртуального оператора связи на базе инфраструктуры Tele2. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке.Дочерняя структура Газпромбанка ООО «Новые мобильные коммуникации» (НМК) получила лицензию на услуги подвижной радиотелефонной связи от Роскомнадзора. Датой начала оказания услуг обозначена 17 июля 2022 года и банк уже ищет руководителя клиентского сервиса в дочернюю структуру (MVNO) на HeadHunter.«Газпромбанк» и Tele2 отказались от комментариев. Банк ранее уже запускал MVNO. Это был специализированный оператор связи «Газпром телеком» в партнёрстве с «Мегафоном» для сотрудников предприятия. К 2020 году компания выдала 100 000 сим-карт.На сетях Tele2 работают несколько банковских виртуальных операторов, среди которых «Тинькофф мобайл», «Сбермобайл» и «ВТБ Мобайл». Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что основная задача таких операторов замкнуть клиента внутри своих сервисов.