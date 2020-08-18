Арбитражный суд Москвы рассмотрит 1 сентября иск «МТС» о взыскании 383,9 млн руб. с ООО «Дэни Колл», управляющего краснодарским виртуальным оператором (MVNO) Danycom, а 22 сентября аналогичный иск от филиала «МегаФона» АО «Мегалабс» на 933,9 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда.
Danycom предлагал бесплатные тарифы с ограниченным пакетом трафика при условии получения до пяти рекламных SMS в сутки. Виртуальный оператор 13 августа ввел плату за подключение к таким тарифам.
«Иск от МТС касается межоператорских расчетов, связанных с маршрутизацией интернет-трафика, а иск от «Мегалабс» возник по итогу взаиморасчетов по A2P-трафику, передаваемому на сети контрагента», — Danycom.
Виртуальный оператор решил перейти на предоплату. В компании сообщили, что такое решение было принято из-за «ужесточения финансовых расчетов со стороны поставщиков трафика», происходит процесс переформатирования условий взаиморасчетов между поставщиками и потребителями услуг, продиктованных «большой четверкой».
Danycom работает на сетях Tele2 с июня 2018 года. Оператор оказывает услуги в 56 регионах, а по итогам прошлого года число абонентов составило 473 тысячи. Компания планировала к концу 2019 года набрать 600 тысяч абонентов, а к концу 2020 года — 1,2 миллиона.
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Раз ты 10 лет с ними,не захотят тебя отпускать и предложат спец условия...
Если нет ну и черт с ними
P.S. Прежде чем писать заявление сначала подбери тариф и оператора
Проверенно!!!!
У самого мтс тарифище безлимит/3000 минут / 3000 смс
И все это за 483 рубля
Пошёл в теле2 купил за 100р симку и сказал что хочу к ним перейти со своим номером из мтс, составили заявление , через 2 дня приходит смс от мтс типа мы предложим вам условия от которых вы не сможете отказаться. Я действительно согласился
Если дернутся с подорожанием — перейду с номером в мегафон.