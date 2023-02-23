Газпромбанк запустил новое мобильное приложение на iOS

Cервис позволяет управлять финансами, имеет гибкую визуальную настройку, «умный» калькулятор и несколько других полезных функций.В новом приложении Газпромбанк реализовал минималистичный дизайн, быстрый доступ к наиболее популярным разделам и настройку «под себя». Основной акцент сделан на персонализацию. Каждый пользователь может самостоятельно менять пункты главного экрана: изменить, перенести, скрыть и переименовать элементы, назначить «главную» карту и даже скрыть баланс на счету.Уникальная технологическая платформа обеспечивает высокую скорость производительности и безопасность клиентов, а также появление множества новых функций в будущем.Для удобства все финансовые продукты собраны в едином разделе «Каталог». Появились фильтры по вкладам и калькулятор: с его помощью проще выбрать способ приумножить свои финансы, подобрав самый выгодный вклад.В приложении появился образовательный раздел «Академия». Он создан специально для тех, кто хочет повысить финансовую грамотность и разобраться с особенностями банковских продуктов и услуг.