Газпромбанк запустил новое мобильное приложение на iOS
Артем Фунтиков —
Cервис позволяет управлять финансами, имеет гибкую визуальную настройку, «умный» калькулятор и несколько других полезных функций.
В новом приложении Газпромбанк реализовал минималистичный дизайн, быстрый доступ к наиболее популярным разделам и настройку «под себя». Основной акцент сделан на персонализацию. Каждый пользователь может самостоятельно менять пункты главного экрана: изменить, перенести, скрыть и переименовать элементы, назначить «главную» карту и даже скрыть баланс на счету.
Уникальная технологическая платформа обеспечивает высокую скорость производительности и безопасность клиентов, а также появление множества новых функций в будущем.
Для удобства все финансовые продукты собраны в едином разделе «Каталог». Появились фильтры по вкладам и калькулятор: с его помощью проще выбрать способ приумножить свои финансы, подобрав самый выгодный вклад.
В приложении появился образовательный раздел «Академия». Он создан специально для тех, кто хочет повысить финансовую грамотность и разобраться с особенностями банковских продуктов и услуг.
Скачать мобильное приложение банка для iOS
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