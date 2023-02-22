WhatsApp окончательно превратится в обитель спама

Разработчики WhatsApp начали тестировать функцию новостной рассылки в мессенджере. Нововведение уже засветилось в бета-версии приложения для iOS.По данным портала WABetaInfo, компания активно разрабатывает функцию рассылки информационных бюллетеней — с её помощью вы сможете получать больше новостей от избранных групп, местных органов власти, спортивных клубов или других организаций.Вероятно, новая функция рассылки станет расширением «Сообществ». На текущем этапе она отделена от стандартных чатов и групп. При этом WhatsApp будет маскировать и скрывать номера телефонов подписчиков на новостные рассылки для обеспечения большей конфиденциальности.Конкретных сроков запуска этой функции пока нет.