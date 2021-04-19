





Давно уже прошли те времена, когда презентации Apple можно было смотреть только на официальном сайте компании и только через браузер Safari. В начале доступ к плееру получили и пользователи самого популярного на планете браузера — Chrome, ну а теперь трансляцию презентации можно свободно посмотреть на YouTube, разумеется с любого совместимого с ним девайса.Трансляция начнется в 20:00 по Москве 20 апреля — можно нажать на «колокольчик» в плеере YouTube, чтобы не пропустить. Что касается анонсов, то нам могут показать новые iPad с mini-LED дисплеями, обновленные популярные наушники AirPods 3 и долгожданные метки AirTags. Также, возможно, мы увидим новые цветные iMac на SoC Silicon и новую приставку Apple TV.Более того, мы напоминаем, что редакция iGuides будет внимательно следить за презентации и максимально быстро публиковать самые интересные ее анонсы.