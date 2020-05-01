Входящий в Alibaba Group китайский сервис по доставке еды Ele.me начал тестирование экзоскелеты которые позволяют курьерам доставлять заказы весом до 50 килограмм.

Нечто подобное демонстрировал Хидео Кодзима в игре Death Stranding, которая вышла в прошлом году. В основе игрового процесса лежит доставка посылок из одной точки мира в другую.

Death Stranding


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