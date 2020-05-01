Straight out of a video game: China’s ubiquitous food-delivery app https://t.co/O6kOT9RrJG caught the Chinese internet’s attention this week after testing a powered exoskeleton for its couriers. The exoskeleton endows the wearer with the strength to carry up to 50 kg with ease. pic.twitter.com/4elmxRhLDU — Sixth Tone (@SixthTone) April 30, 2020

Входящий в Alibaba Group китайский сервис по доставке еды Ele.me начал тестирование экзоскелеты которые позволяют курьерам доставлять заказы весом до 50 килограмм.Нечто подобное демонстрировал Хидео Кодзима в игре Death Stranding, которая вышла в прошлом году. В основе игрового процесса лежит доставка посылок из одной точки мира в другую.