Входящий в Alibaba Group китайский сервис по доставке еды Ele.me начал тестирование экзоскелеты которые позволяют курьерам доставлять заказы весом до 50 килограмм.
Нечто подобное демонстрировал Хидео Кодзима в игре Death Stranding, которая вышла в прошлом году. В основе игрового процесса лежит доставка посылок из одной точки мира в другую.
Straight out of a video game: China’s ubiquitous food-delivery app https://t.co/O6kOT9RrJG caught the Chinese internet’s attention this week after testing a powered exoskeleton for its couriers. The exoskeleton endows the wearer with the strength to carry up to 50 kg with ease. pic.twitter.com/4elmxRhLDU— Sixth Tone (@SixthTone) April 30, 2020
Нечто подобное демонстрировал Хидео Кодзима в игре Death Stranding, которая вышла в прошлом году. В основе игрового процесса лежит доставка посылок из одной точки мира в другую.
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Такие мечты у фантастов были, когда этот узкоглазый ещё не родился.
И подобных поделок уже много было...