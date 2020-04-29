



Компании Google и Apple выпустили пробные версии утилит, которые позволяют разработчикам создавать различные приложения для отслеживания распространения коронавируса.



Эти утилиты входят в состав обновлений Android и iOS, а также в инструменты для создания мобильных приложений. Инструмент будет включён в iOS 13.5, а Google будет распространять его через Play Маркет.



На первом этапе будут выпущены приложения, с помощью которых пользователи Android-смартфонов или iPhone смогут указывать свои симптомы при подозрении на заражение коронавирусом, а операционные системы с помощью Bluetooth будут анализировать, с кем общался тот или иной человек, и оповещать его контактных лиц о том, что они, возможно, тоже заражены.



Утилита уже встроена компанией Apple в инструмент Xcode 11.5, а Google отправила её некоторым разработчикам.



На втором этапе Android и iOS получат более глубокую интеграцию отслеживания COVID-19 с меньшей зависимостью от сторонних приложений.







В настройках приложения «Здоровье» в iOS 13.5 появится опция, которая предназначена для информирования пользователя о том, что он мог контактировать с кем-либо, заражённым COVID-19. По умолчанию она будет активирована. Уведомление о возможном контакте будет приходить пользователю после того, как кто-нибудь из тех, с кем он общался, сообщит в специальном приложении о симптомах, характерных для заражения коронавирусом.







