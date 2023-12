Топ игр 2023 по версии iGuides

Atomic Heart

Hogwarts Legacy

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Resident Evil 4 Remake

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Bros. Wonder

Baldur’s Gate 3

Alan Wake 2

Этот год был богат не только на интересные гаджеты. Игровая индустрия принесла немало действительно достойных проектов, а их количество можно сравнить с 2014 годом. Мы собрали несколько тайтлов, которые нам запомнились больше всего.С горящим в груди атомным сердцем майор «П-3» Нечаев ворвался в игровую индустрию и принес нам необычайной красоты и футуристичности мир альтернативного СССР. А вместе с ним бодрый экшен, современный графон и трек «Комарово», который чуть ли не задвинул на задний план самого Мика Гордона — композитора Doom 2016. А еще российские разрабы из Mundfish показали современному геймдеву, как надо работать. Пусть с задержками, но на совесть. Игра на старте показала хорошую производительность и не нуждалась в трехлетнем допиливании (да, «Киберпанк»?). Так держать!Наш главный редактор Георгий Лямин так проникся проектом, что написал объемный и красивый обзор . Если пропустили, обязательно ознакомьтесь.PlayStation 4 и 5, Xbox Series S|X и One, ПК.Следом, как по взмаху волшебной палочки, консоли и ПК посетила долгожданная Hogwarts Legasy. Игра разрабатывалась с 2020 года, а вокруг проекта сгущалась атмосфера скепсиса. Студия Avalanche Software ранее выпускали скромные тайтлы, в основном по диснеевским мультам. Однако на выходе Hogwarts Legacy оказался практически идеальным. Обширный игровой мир, достойная картинка и просто горы фансервиса, который по достоинству оценят только истинные фанаты франшизы.Даже всемирный бойкот, направленный в сторону школы магии и волшебства, не помешал Hogwarts Legacy встать в первые ряды по продажам и популярности за 2023 год.: PlayStation 4 и 5, Xbox Series S|X и One, Nintendo Switch, ПК.В далеком 2005 году четвертый «резидент» задал планку современным, на тот момент, шутерам от третьего лица (TPS). Благодаря ему популяризировалась «камера из-за спины», переосмыслялся жанр сурвайвл хоррора, перечислять можно долго. ПК-игроки того времени вспомнят, как страшно и больно было играть на клавиатуре без мыши — спасибо корявому порту.Современный ремейк недалеко отошел от оригинала. В том плане, что Capcom не просто натянула HD-текстурки на новый движок, а создала игру с нуля, добавила новые механики, современную графику. Тем самым утерла нос всем студиям, которые решили срубить бабла, катаясь на поездах ностальгии геймеров и популярности переизданий. Результат — огромные продажи и высокие оценки игроков и критиков.PlayStation 4 и 5, Xbox Series S|X и One, iOS, iPadOS macOS, ПК.Nintendo, как истинный самурай, выбирает свой путь. Крупномасштабные проекты только начинают заселять портативную консоль Switch, однако в ее библиотеке достаточно проектов, чтобы собрать вокруг себя огромное комьюнити, соразмеримое с консолями Xbox и PlayStation. Одним из главных системселлеров стала серия «Зельда».Волшебная сказка о Линке эльфоподобной расы была обречена на успех еще до старта продаж. Коробки с картриджами разлетелись во мгновения, а продолжение стало еще обширнее, увлекая на несколько десятков часов геймплея. Графически игра не претерпела масштабных изменений, но это не помешало ей стать лучшим приключенческим экшеном года на The Game Awards 2023.Nintendo SwitchЕще одна игра прямиком из детства, герои которой в представлении не нуждаются. Усатого водопроводчика Марио и его брата Луиджи знают буквально все, а если не знают, то хотя бы слышали о них. Как и предыдущий тайтл нашего топа, Super Mario Bros. Wonder создана эксклюзивно для портативки Nintendo Switch.Игра не может похвастаться многочасовым геймплеем, навороченным игровым движком, баттлроялем и прочими атрибутами некст-ген геймдева. В ней есть больше — душа, задор и яркое приключение полное интересных механик. Все эти, казалось бы, банальные элементы откидывают во времена, когда мы вставали рано утром, чтобы как можно быстрее запустить «Денди» на старом пузатом «Горизонте».: Nintendo SwitchБлиже к концу лета студия Larian представила результаты своего долгостроя. Да, тот самый трейлер с медведем, который продвинул проект покруче любого баннера на Уолл-Стрит. Впрочем, даже без такого блистательного пиар-хода «Врата Балдура» были обречены на успех.В очередной раз довольно скромная по современным меркам студия сделала упор не на графику, которая тем не менее вполне хороша, а на вариативность и свободу действий. Это сделало пошаговое фентезийное приключение культовым за пару месяцев и поставило Baldur’s Gate 3 в один ряд с польским «Ведьмаком». На старте не все было гладко, но разработчики оперативно довели игру до ума, прислушиваясь ко мнению сообщества. Итог — множество премий, 10 из 10 от Steam и сотни тысяч довольных игроков.: PlayStation 5, Xbox Series S|X, macOS, ПК.Завершил год и наш топ сиквел мистического хоррора о застрявшем глубоко во тьме писателе. Оригинальный Алан Уэйк был не так тепло принят, как ранние работы финнов из Remedy, — дилогия про Макса Пэйна. Впрочем, все труды студии если и обретали известность, то спустя довольно длинный срок. Это можно сказать и про фантастический экшен Quantum Brake и очень, ОЧЕНЬ странный Control. Но, как говорится, если долго мучиться, станешь игрой года.Alan Wake 2 оказался совсем не тем, что мы помним из первой части. Теперь это действительно напряженный хоррор с доброй частью детектива и упором на исследование. Графически и художественно игра просто сносит крышу и опустошает кошельки геймеров, рванувших в ближайший магазин за новой видеокартой. Кажется, сценарист Сэм Лэйк пропихнул в Alan Wake 2 свои самые смелые идеи и это определенно сработало.PlayStation 5, Xbox Series S|X, ПК.Возражешь — предлагай! В комментах. А пока мы приглашаем на голосование в наш Telegram-канал . Результаты будут опубликованы 25 декабря.