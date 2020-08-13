Tele2

Оператор Tele2 обновил тарифный план «Интернет для устройств» — теперь абоненты могут выбрать необходимые опции и настроить услуги для модемов, роутеров и планшетов. Этот тариф входит в программу «Выгодно вместе», в рамках которой можно получить 20-процентную скидку на абонентскую плату по тарифу, объединившись в группу с другими абонентами. 

«Интернет для устройств» предоставляет безлимитный интернет-трафик для планшетов, модемов и роутеров как дома, так и в поездках по России. Кроме того, он по умолчанию включает услуги, позволяющие раздавать трафик на несколько устройств без ограничений по объёму и скорости. 

Стоимость тарифного плана «Интернет для устройств» складывается из абонентской платы, а также стоимости опций «Доступ для модемов и роутеров» и «40 Гб на максимальной скорости». Можно использовать полную конфигурацию тарифа, а может оставить только необходимые опции — отключив одну из услуг или сразу обе. После отключении дополнительных услуг скорость доступа к интернету снижается до 4 Мбит/c. При этом становится доступна опция «Сутки на максимальной скорости», которая предоставляет безлимитный интернет на максимально возможной скорости на 24 часа.

Услуга «Доступ для модемов и роутеров» позволяет использовать тариф на любом устройстве и раздавать трафик по Wi-Fi. С подключенной опцией «40 Гб на максимальной скорости» первые 40 Гб для раздачи предоставляются на максимальной скоростью, а далее — на скорости до 4 Мбит/c. 

Tele2 предлагает новым абонентам комплект с оплаченными на две недели тарифом «Интернет для устройств» и услугами «Доступ для модема и роутера» и «40 Гб на максимальной скорости». По истечению двух недель абонентская плата за месяц списывается со счёта в полном объеме.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

«Магнит» планирует вместе с Tele2 запустить виртуального оператора «Магнит» планирует вместе с Tele2 запустить виртуального оператора

ФАС потребовала от Tele2 снизить цены ФАС потребовала от Tele2 снизить цены

Tele2 предоставляет скидку 15% Tele2 предоставляет скидку 15%