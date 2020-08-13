Оператор Tele2 обновил тарифный план «Интернет для устройств» — теперь абоненты могут выбрать необходимые опции и настроить услуги для модемов, роутеров и планшетов. Этот тариф входит в программу «Выгодно вместе», в рамках которой можно получить 20-процентную скидку на абонентскую плату по тарифу, объединившись в группу с другими абонентами.
«Интернет для устройств» предоставляет безлимитный интернет-трафик для планшетов, модемов и роутеров как дома, так и в поездках по России. Кроме того, он по умолчанию включает услуги, позволяющие раздавать трафик на несколько устройств без ограничений по объёму и скорости.
Стоимость тарифного плана «Интернет для устройств» складывается из абонентской платы, а также стоимости опций «Доступ для модемов и роутеров» и «40 Гб на максимальной скорости». Можно использовать полную конфигурацию тарифа, а может оставить только необходимые опции — отключив одну из услуг или сразу обе. После отключении дополнительных услуг скорость доступа к интернету снижается до 4 Мбит/c. При этом становится доступна опция «Сутки на максимальной скорости», которая предоставляет безлимитный интернет на максимально возможной скорости на 24 часа.
Услуга «Доступ для модемов и роутеров» позволяет использовать тариф на любом устройстве и раздавать трафик по Wi-Fi. С подключенной опцией «40 Гб на максимальной скорости» первые 40 Гб для раздачи предоставляются на максимальной скоростью, а далее — на скорости до 4 Мбит/c.
Tele2 предлагает новым абонентам комплект с оплаченными на две недели тарифом «Интернет для устройств» и услугами «Доступ для модема и роутера» и «40 Гб на максимальной скорости». По истечению двух недель абонентская плата за месяц списывается со счёта в полном объеме.
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У мтс тариф для ноутбука, 600 р месяц, ограничение скорости 10 мб/с ВСЁ! Раздавай сколько хочешь, качай сколько хочешь, все просто и понятно
За 600 рублей получаешь:
1. домашний инет 100 мегабит
2. домашнее тв (правда без приставки, её можно за 50р взять) 179 каналов (работает где хочешь через приложение)
3. 1300 минут, 300 минут, безлимитка с возможностью неограниченной раздачи...
4. За дополнительные 200 — доп симка которая делит пакет, и на ней также можно безлимитно раздавать!
Если не хочешь возиться с прошивкой модема "под смартфон" то эти 2 симки можно просто воткнуть в модемы! И будет безлимит на скорости "до 4 мегабит".
По мне так это просто королевское комплексное предложение.