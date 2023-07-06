Гигантскую сферу из светодиодных панелей запустили в Лас-Вегасе. Это надо видеть

Фархад
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В самом сердце Лас-Вегаса появилась новая достопримечательность под названием The Sphere (Сфера), которая представляет собой шар высотой 111 метров, обклеенный 1,2 млн светодиодов.

Для демонстрации проекта на экране площадью 53 880 квадратных метров запускали различные анимации, включая фейерверк, американский флаг, Луну и даже гигантское глазное яблоко.



Внутри шара расположен сферический театр на 18 000 мест, а также круговой светодиодный экран с разрешением 16K. Весь проект обошёлся Sphere Entertainment более чем в $2 млрд.

По данным The Verge, панели из 48 отдельных светодиодов расположены на расстоянии восьми дюймов друг от друга, а каждая может отображать 256 млн различных цветов. Официальное открытие «Сферы» состоится только в сентябре 2023 года, но до того времени её будут включать каждую ночь.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

tellurian
+4899
tellurian
Красиво.
19 минут назад
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