Страх, надежда и искусственный интеллект

Кто пользуется искусственным интеллектом?

Как пользуются искусственным интеллектом?



Опасения, вызванные использованием ИИ в искусстве

Люди хотят контролировать искусственный интеллект

Будущее с ИИ — одновременно захватывающее и тревожное

Искусственный интеллект вот-вот изменит мир — проблема в том, что никто точно не знает, как именно. Одни, глядя на молниеносный прогресс, верят в возможности для устранения творческих ограничений, автоматизации рутинной работы и открытия новых способов для обучения и преподавания. Другие видят, как эта технология может влиять на наши жизни более разрушительным образом: потоки дезинформации сокращение рабочих мест и серьезная угроза для нашей конфиденциальности Корпорации, законотворцы и ученые рассматривают, с какой стороны подойти к технологической инновации. Некоторые отраслевые гиганты, такие как гендиректор OpenAI Сэм Альтман , хотят, чтобы создатели нейросетей занялилсь регулированием возможностей ИИ, акцентируя внимание на будущих угрозах, включая «риск исчезновения человечества». Другие, например, политики Евросоюза, больше озабочены «побочками», уже проявившими себя, и запретом опасных вариантов использования. Скептики считают, что такие издержки убивают положительные стороны прогресса. Между тем, начинающим художникам и простым людям нужна гарантия, что их не заменят машины.Чтобы узнать отношение к явлению искусственного интеллекта, The Verge, Vox Media Insights and Research и исследователи консалтинговой фирмы The Circus опросили более 2000 американцев. Их мысли, чувства и страхи, связанные с ИИ, рассказывают историю новой, неопределенной и захватывающей технологии. Технологии, которую одни еще не использовали, другие боятся ее потенциала, а третьи верят, что однажды ИИ сделает их жизнь значительно прощеИИ внезапно оказался повсюду. Генераторы изображений и большие языковые модели лежат в основе новых стартапов, расширяют возможности наших любимых приложений и — возможно самое важное — диктуют правила не только в мире технологий, но и в обществе. Люди опасаются, что ChatGPT сдаст экзамен за учеников , а художников и геймдизайнеров «обворовывают» и вот-вот вытеснят нейросети Midjourney Несмотря на масштабное внимание к теме, возможности новых инструментов все еще сильно ограничено, по крайней мере, когда речь идет о специализированных продуктах на основе ИИ. Среди разных возрастных групп опыт работы с этими программами явно перевешивает среди молодых пользователей.Только один из трех человек пробовал какой-либо инструмент на основе ИИ, и большинство не знакомы с компаниями и стартапами, которые их создали. Несмотря на множество бунтарей в мире искусственного интеллекта, таких как Stability AI и Midjourney, все же наибольший вектор развития задает Большая Четверка — OpenAI, Microsoft, Snap и Google. OpenAI сложно назвать крупным игроком, благодаря своей рыночной капитализации и сделкам с Microsoft, теперь он стал членом корпоративного клуба.Усложняет ситуацию то крайне размытое определение инструментария. Респондентов опросили об использовании самостоятельных сервисов, таких как ChatGPT или Midjourney. Однако многие компании добавляют функции ИИ в уже существующее программное обеспечение, будь то генерация изображений в Photoshop или текстовые рекомендации в Gmail и Google Документах . Несмотря на ограниченные возможности современных инструментов, люди возлагают большие надежды на ИИ в мировом масштабе — помимо других новых и иногда противоречивых технологий. Почти три четверти людей уверенны, что искусственный интеллект окажет большое влияние на общество. 69% опрошенных видят будущее в электромобилях и 34% надеются на развитие индустрии NFT.Главной причиной недавнего бума стал генеративный ИИ: системы, которые могут создавать текст, дорабатывать идеи путем мозгового штурма, редактировать написанное, а также создавать изображения и аудио и видео контент. Эти инструменты быстро интегрируются в профессиональные системы — Photoshop может «переосмысливать» части изображений, WordPress может делать посты в блоге — но большинство сервисов не обходятся без присутствия человека. В противном случае результат будет содержать массу ошибок.Наибольшую популярность среди ИИ-инструментов, получили эксперименты с цифровым творчеством. Пользователи генерируют музыку и видео, создают истории и обрабатывают фотографии. Менее распространены приложения профессиональной направленности, например, кодинг и программирование. Но больше всего люди обращаются к нейросетям в поисках информации — предполагая, что такие чат-боты, как ChatGPT, Bing и Bard , готовы заменить привычные поисковики.Один вывод можно сделать точно: ИИ расширяет список того, что могут создать люди. В каждой из категорий респонденты, которые использовали ИИ, признались, что обратились к технологиям, чтобы сделать то, чего не смогли добиться самостоятельно или при помощи других программ. Из них произведения искусства стали самой популярной сферой творчества. Это ожидаемо, учитывая, что генераторы изображений с ИИ более продвинуты, чем генераторы музыки или видеороликов Такие сервисы как Midjourney и Stable Diffusion, могут стать хорошим примером проблем, связанных с генеративным ИИ. Эти системы обучаются на огромных объемах данных из интернета без согласия создателя оригинала. Несмотря на жаркие споры об этике, законность таких алгоритмов уже ставится под сомнение, а правообладатели не стесняются заводить судебные иски на разработчиков и создателей контента. То же самое происходит и в музыкальной среде. Яркий пример — фейковый трек исполнителей The Weeknd и Drake, собравший за короткие сроки десятки миллионов прослушиваний в соцсетях и на видеохостингах.Опрос показывает, что люди испытывают смешанные чувства по поводу того, как реагировать на подобные явления с этической точки зрения. Большинство людей считают, что художники должны получать компенсацию, если кто-то клонирует их стиль, но параллельно не хотят, чтобы творческие возможности ограничивались. Из них почти половина опрошенных заявили, тестировали возможности ИИ на примере чужих работ.Не только технологические лидеры хотят контролировать искусственный интеллект. Более трех четвертей респондентов согласились с утверждением: «Необходимо создать правила и законы в отношении развития ИИ». Такие пункты уже рассматриваются: закон ЕС об искусственном интеллекте находится на финальной стадии, а в США недавно провели слушания по разработке собственной правовой базы в этой сфере.Подавляющее большинство выступает за маркировку контента , созданного искусственным интеллектом. Однако многие принципы, которые требуют люди, реализовать практически невозможно. Речь идет об обучение языковых моделей только на достоверных данных и запрет создание дипфейков людей, без их согласия.Изначальное восхищение искусственным интеллектом, имеет и другую, более тревожную сторону. Пытаясь предсказать влияние ИИ на общество, людей беспокоят потенциальные угрозы: от потери работы (63%) и конфиденциальности (68%) до злоупотреблений со стороны правительства и корпораций (67%). Опасения перевешивают положительные стороны — новые методы лечения (51%) и расширение экономических возможностей (51%). Когда встал вопрос о личной жизни и обществе в целом, мнения разделились на волнующее предвкушение будущего и тревожные мысли о нем. Часть респондентов испытывали и те и другие эмоции.Удивительно, но многие люди допускают даже самые невероятные роли для ИИ. 56% респондентов считают, что «у людей будут развиваться эмоциональные отношения с ИИ», 35% готовы к этому если будут одиноки. Многие лидеры мнений, бизнесмены, политики предупреждают об «экзистенциальных рисках» в развитии. По их мнению не ровен час, когда сверхразум обречет человечество на гибель . Если они обратятся с таким вопросом к населению, то обнаружат, что 38% разделяют их позицию. Возможно, именно поэтому среди опрошенных больше обеспокоенных.Из-за ауры неопределенности вокруг ИИ существует масса сценариев развития событий. Тем не менее примерно половина взрослого населения США ожидает, что в какой-то момент искусственный интеллект обретет разум, и почти две трети не пугаются ни технологических прорывов, ни компаний, которые им способствуют. Если вы уже сейчас чувствуете, что живете в Матрице, а со дня на день в дверь постучится Терминатор, созданный в Скайнете, то лучше гнать подобные мысли прочь и надеяться, что этот момент никогда настанет.