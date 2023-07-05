Нашли на AliExpress умный и стильный выключатель, от которого ахнут все ваши гости

Продолжаем делиться полезными и необычными находками с AliExpress. Ранее мы уже рассказали о расширении для домашней розетки и настольную лампу «с душой». А сегодня в ленте попался еще один практичный и очень эффектный девайс для дома.
Речь идет о сенсорном выключателе с AliExpress. Он продается во множестве конфигураций: одинарный, двойной или тройной, с розеткой или без нее, а также с управлением по Wi-Fi. Поверхность выполнена из прочного и долговечного органического стекла.
Выключатель смотрится на стене очень стильно и светится ненавязчивым голубым кольцом, когда свет выключен. Чтобы включить освещение, просто дотроньтесь до панели. Помимо эстетического фактора, в сенсорных выключателях есть и другие преимущества: например, они не боятся влаги и не имеют съемных элементов, которые могут отковырять дети.
Выбрать подходящий сет и приобрести сенсорный выключатель света можно по этой ссылке на AliExpress. Товар купили более 2500 раз, его рейтинг — 4,9 звезды.