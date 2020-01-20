Глава Alphabet и Google Сундар Пичаи призвал урегулировать использование технологий с применением искусственного интеллекта. Его мнение опубликовало издание Financial Times. По его мнению, компании не могут просто так создавать технологии с ИИ и позволять участникам рынка применять их на свое усмотрение.





«Теперь я не сомневаюсь, что искусственный интеллект необходимо урегулировать. Это слишком важно, чтобы не обращать на это внимания. Вопрос только в том, как это сделать правильно», — Сундар Пичаи.



Пичаи приводит в пример изобретение двигателя внутреннего сгорания, внедрение которого спровоцировало многочисленные аварии. Помимо этого, он также упоминает, что легкий доступ к Интернету облегчает распространение дезинформации.







Также Сундар Пичаи излагает некоторые отправные точки и рекомендации. По его словам, «международное согласование будет иметь решающее значение для обеспечения глобальных стандартов». В качестве «прочной основы» он отметил ВВП Европы.



Пичаи приводит в пример изобретение двигателя внутреннего сгорания, внедрение которого спровоцировало многочисленные аварии. Помимо этого, он также упоминает, что легкий доступ к Интернету облегчает распространение дезинформации.Также Сундар Пичаи излагает некоторые отправные точки и рекомендации. По его словам, «международное согласование будет иметь решающее значение для обеспечения глобальных стандартов». В качестве «прочной основы» он отметил ВВП Европы.

«Хорошая нормативно-правовая база будет учитывать безопасность, прозрачность, справедливость и ответственность, чтобы гарантировать разработку правильных инструментов правильными способами. Разумное регулирование также должно основываться на пропорциональном подходе, уравновешивая потенциальный вред, особенно в сегментах социальных возможностей с высокими рисками».



Рассматривая конкретные примеры, он отмечает, что существующие медицинские рамки являются «хорошими отправными точками» для таких устройств, как кардиомониторы с искусственным интеллектом. Автономный транспорт потребует от правительств «установить соответствующие новые правила, учитывающие издержки и выгода». В первом случае активно развивается Google Здоровье и подразделение Alphabet под названием Verily, во втором — американский стартап Waymo.



Сундар Пичаи ссылается на принципе искусственного интеллекта Google, которые были введены в 2018 году после жесткой внутренней критики по поводу работы одного из подразделений с военными по распознаванию видеоматериалов дронов. Применяемые в масштабах всей компании, они указывают на области, в которых не будет разрабатываться что-то новое.



Google хочет быть «полезным и заинтересованным партнером для регулирующих органов», предлагая «экспертные знания, опыт и инструменты для совместного решения этих проблем».





«ИИ обладает потенциалом для улучшения миллиардов жизней, и самый большой риск может быть в том, что он этого не сделает. Убедившись в том, что он разрабатывается ответственно и приносит пользу всем, мы можем вдохновить будущие поколения поверить в силу технологий».





