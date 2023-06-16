Глава ВТБ: не нужно выкупать «Яндекс», можно забрать в управление

Александр


Глава ВТБ Андрей Костин выступая на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о своих мыслях относительно предстоящей реструктуризации «Яндекса». Компанию хотят сделать полностью российской, выкупив акции у нидерландской Yandex N.V.

По словам Костина, не нужно совершать сделку по рыночной цене в условиях санкций, целесообразнее перевести «Яндекс» под внешнее управление и вернуть её инвесторам, когда с России будут сняты санкции.

«У нас есть указ президента за 50%, а здесь речь идёт о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали всё… Надо по схеме „Фортума“ действовать, забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот моя позиция на сегодняшний день», — сказал Костин.

Костин упомянул «Фортум», это российское подразделение финской государственной энергетической компании Fortum. В апреле 2023 года президентским указом оно было переведено под внешнее управление, в результате чего сменилось его руководство, а его активы были переданы Росимуществу.

Сделка по полной русификации «Яндекса» обсуждается уже несколько месяцев. Предполагается, что компанию выкупит у Yandex N.V. «большой консорциум», куда войдут несколько организаций и предпринимателей: структуры основателя «Интерроса» Владимира Потанина и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, Роман Абрамович и банк ВТБ.
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Комментарии

+35
OnVoG
Втб пока отказались от покупки Яндекса. Проверяйте материал когда что-то пишите.
2 часа назад в 12:53
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+4242
Gabriel
Можно национализировать чего сопли жевать.)
час назад в 14:09
#
Вася Вотафаков
+5448
Вася Вотафаков
Вообще фиолетово … нам то голопопым что с того ?
час назад в 14:23
#
tellurian
+4900
tellurian
Как это по нашему, отжать проще, чем купить. Сколько уже отжато бизнеса в России не счесть
14 минут назад
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