Главная фишка Apple всё равно не сделает iPhone 16 популярным

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что даже Apple начала сомневаться в успехе модельного ряда iPhone 16, из-за чего компания даже не стала увеличивать заказы на производство этих смартфонов.В качестве доказательства он приводит недавние отчёты о доходах основных поставщиков — TSMC и Largan. TSMC (производит чипы) заявила, что не видит увеличения роста количества единиц, а в Largan отметили, что заказы на топовые модели в 2024 году аналогичны прошлогодним.Куо считает, что Apple планирует продать 87 млн iPhone 16 во второй половине 2024 года, что меньше, чем 91 млн iPhone 15, которые компания выпустила в 2023 году.Аналитик предполагает, что в Apple снизили ожидания от того, что Apple Intelligence стимулирует продажи iPhone 16, поскольку функция будет доступна только на английском языке и только в США.До этого многие инсайдеры утверждали, что именно ИИ Apple станет основным драйвером продаж и сделает линейку iPhone 16 самой популярной. Даже Bloomberg недавно сообщал, что Apple рассчитывает на увеличение поставок iPhone на 10% из-за внедрения нейросетевых функций в iOS 18.