Главная фишка Apple всё равно не сделает iPhone 16 популярным

Фархад
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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что даже Apple начала сомневаться в успехе модельного ряда iPhone 16, из-за чего компания даже не стала увеличивать заказы на производство этих смартфонов.

В качестве доказательства он приводит недавние отчёты о доходах основных поставщиков — TSMC и Largan. TSMC (производит чипы) заявила, что не видит увеличения роста количества единиц, а в Largan отметили, что заказы на топовые модели в 2024 году аналогичны прошлогодним.

Куо считает, что Apple планирует продать 87 млн iPhone 16 во второй половине 2024 года, что меньше, чем 91 млн iPhone 15, которые компания выпустила в 2023 году.

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Аналитик предполагает, что в Apple снизили ожидания от того, что Apple Intelligence стимулирует продажи iPhone 16, поскольку функция будет доступна только на английском языке и только в США.

До этого многие инсайдеры утверждали, что именно ИИ Apple станет основным драйвером продаж и сделает линейку iPhone 16 самой популярной. Даже Bloomberg недавно сообщал, что Apple рассчитывает на увеличение поставок iPhone на 10% из-за внедрения нейросетевых функций в iOS 18.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Anatoly076
+243
Anatoly076
Допилили бы лучше «степень свободы» для смартфонов. Там сохранение скачанных mp3 треков без тунца. Функционал касающийся подключения внешних носителей (копирование данных, перемещение, управление файловой системой, запись на носители). Работа с офисным пакетом, потому что самасунг в премиум моделях по сути дарят ключ в MS office. На айфономане — покупай! А прологи с рекламой и редакторы сплошные. Почтовик для разных стран, с почтовика пришлось уйти из-за ограничений Роскомнадзора в РФ. Ну и функциональность на уровне: получил, отправил, открыть файлы через сторонние приложения — что это такое вообще? Плеер, трэш какой-то по моим внутренним ощущениям в последний раз обновлялся с iPhone 5s.

Ну ИИ тренд 21 века, но уже сейчас обкладывается нормативкой — уже понятно что через 1-2 года в каждой стране будут свои правила — так это и приведет к закрытой нише! Так на что вы рассчитываете «товарищи»?
час назад в 09:12
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tellurian
+1554
tellurian Anatoly076
Под ваши задачи купите себе смартфон на андройде.
час назад в 09:29
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