Анчартед: На Картах не Значится

Смерть На Ниле

The Beatles: Get Back. Концерт на Крыше

Жажда Золота

Сожженый Заживо

Любовники

Лулу и Бриггс

Сирано







На носу выходные, а это значит, что можно расслабиться и сходить с близкими и друзьями в кино. Мы подобрали восемь разных как по жанру, так и по настроению фильмов.Экшен, Приключения10 февраляПриключения Натана Дрейка наконец добрались до широкого экрана. Приключенческий экшен основанный на одноименной компьютерной игре, расскажет о первом приключении будущего авантюриста. В компании с хитроумным Виктором Салливаном, Дрейку предстоит открыть немало величайших загадок и найти без вести пропавшего брата.Детектив, Криминал, Драма10 февраляПродолжение детектива Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. На этот раз расследование перенесет нас из зимней Европы в жаркие пейзажи Египта. Спокойное путешествие на круизном пароходе вдоль Нила, прервет загадочное убийство. Ну, а как же иначе? К счастью на борту корабля есть один из выдающихся сыщиков Англии.Музыка11 февраляУникальная возможность для фанатов легендарной ливерпульской четверки, увидеть последний живой концерт на крыше Apple Corps. Именно в этот период атмосфера внутри команды накалялась, а отношения между участниками рушатся. Тем не менее именно в этот момент The Beatles создают свои главные хиты ставшие классикой мировой музыки.Триллер17 февраляНедалекое будущее. Земля истощена, жизненно важные ресурсы на исходе. Двое незнакомцев путешествующих вместе, вынуждены разделиться из-за наступления песчаной бури. Суровый постапокалиптический мир проверит напарников на прочность и даст ответ на главный вопрос, что превыше всего, жажда жизни или жажда золота.Хоррор17 февраляВ старую городскую больницу приходит молодая девушка на должность медсестры. Ей рассказывают жуткую историю о полностью обгоревшем пациенте, чей разум помутился от боли во время лечения. Но однажды мистер Мур бесследно исчез. Рассказ коллеги прерывает звонок одного из пациентов. Медсестра, которая пошла узнать, в чем дело, понимает, что звонок поступил из палаты мистера Мура.Драма17 февраляЭто история о влюбленной паре. Они были счастливы друг с другом, но роковая ошибка разлучила их. Саймону приходится скрываться, а Лиза выходит замуж. Вместе с мужем они отправляются на остров посреди Индийского океана. Но она не могла подозревать, что именно там скрывается ее бывшая любовь. Случайно встретившись между ними снова вспыхивает страсть.Комедия, Приключения23 февраляСолдат морской пехоты Бриггс получает спецзадание. Ему предстоит доставить служебную собаку по кличке Лулу в солнечную Калифорнию. Как всегда, вдруг что-то пошло не так. Задание оказалось с подвохом и легкая поездка по побережью, превращается в адский замес. И вот тут возникает вопрос кто у кого на поводке.Мюзикл, Драма24 февраляМузыкальная драма является современной интерпретацией романа Эдмона Ростана написанного еще в 19 веке. Одну из главных ролей исполняет звезда «Игр Пристолов» Питер Динклэйдж. Сирано де Бержерак искусен во всем. Единственное, что стоит на пути между ним и его возлюбленной Роксаной — его внешность. Неуверенный в себе, он не может открыть ей свое сердце, что становится причиной печальных последствий.Это далеко не все премьеры которые намечены на февраль, но мы постарались собрать наиболее интересные премьеры этого месяца. Смотрите только хорошее кино.