На носу выходные, а это значит, что можно расслабиться и сходить с близкими и друзьями в кино. Мы подобрали восемь разных как по жанру, так и по настроению фильмов.
Анчартед: На Картах не Значится
Жанр: Экшен, Приключения
Дата выхода: 10 февраля
Приключения Натана Дрейка наконец добрались до широкого экрана. Приключенческий экшен основанный на одноименной компьютерной игре, расскажет о первом приключении будущего авантюриста. В компании с хитроумным Виктором Салливаном, Дрейку предстоит открыть немало величайших загадок и найти без вести пропавшего брата.
Смерть На Ниле
Жанр: Детектив, Криминал, Драма
Дата выхода: 10 февраля
Продолжение детектива Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. На этот раз расследование перенесет нас из зимней Европы в жаркие пейзажи Египта. Спокойное путешествие на круизном пароходе вдоль Нила, прервет загадочное убийство. Ну, а как же иначе? К счастью на борту корабля есть один из выдающихся сыщиков Англии.
The Beatles: Get Back. Концерт на Крыше
Жанр: Музыка
Дата выхода: 11 февраля
Уникальная возможность для фанатов легендарной ливерпульской четверки, увидеть последний живой концерт на крыше Apple Corps. Именно в этот период атмосфера внутри команды накалялась, а отношения между участниками рушатся. Тем не менее именно в этот момент The Beatles создают свои главные хиты ставшие классикой мировой музыки.
Жажда Золота
Жанр: Триллер
Дата выхода: 17 февраля
Недалекое будущее. Земля истощена, жизненно важные ресурсы на исходе. Двое незнакомцев путешествующих вместе, вынуждены разделиться из-за наступления песчаной бури. Суровый постапокалиптический мир проверит напарников на прочность и даст ответ на главный вопрос, что превыше всего, жажда жизни или жажда золота.
Сожженый Заживо
Жанр: Хоррор
Дата выхода: 17 февраля
В старую городскую больницу приходит молодая девушка на должность медсестры. Ей рассказывают жуткую историю о полностью обгоревшем пациенте, чей разум помутился от боли во время лечения. Но однажды мистер Мур бесследно исчез. Рассказ коллеги прерывает звонок одного из пациентов. Медсестра, которая пошла узнать, в чем дело, понимает, что звонок поступил из палаты мистера Мура.
Любовники
Жанр: Драма
Дата выхода: 17 февраля
Это история о влюбленной паре. Они были счастливы друг с другом, но роковая ошибка разлучила их. Саймону приходится скрываться, а Лиза выходит замуж. Вместе с мужем они отправляются на остров посреди Индийского океана. Но она не могла подозревать, что именно там скрывается ее бывшая любовь. Случайно встретившись между ними снова вспыхивает страсть.
Лулу и Бриггс
Жанр: Комедия, Приключения
Дата выхода: 23 февраля
Солдат морской пехоты Бриггс получает спецзадание. Ему предстоит доставить служебную собаку по кличке Лулу в солнечную Калифорнию. Как всегда, вдруг что-то пошло не так. Задание оказалось с подвохом и легкая поездка по побережью, превращается в адский замес. И вот тут возникает вопрос кто у кого на поводке.
Сирано
Жанр: Мюзикл, Драма
Дата выхода: 24 февраля
Музыкальная драма является современной интерпретацией романа Эдмона Ростана написанного еще в 19 веке. Одну из главных ролей исполняет звезда «Игр Пристолов» Питер Динклэйдж. Сирано де Бержерак искусен во всем. Единственное, что стоит на пути между ним и его возлюбленной Роксаной — его внешность. Неуверенный в себе, он не может открыть ей свое сердце, что становится причиной печальных последствий.
Это далеко не все премьеры которые намечены на февраль, но мы постарались собрать наиболее интересные премьеры этого месяца. Смотрите только хорошее кино.
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