





В перерывах Суперкубка по американскому футболу BMW представила рекламный ролик своего электромобиля iX. Главную роль греческого бога Зевса исполнил Арнольд Шварценеггер.Видео получило название Zeus & Hera. В роли греческой богини отметилась актриса Сальма Хайек. По сюжету Зевс и Гера переехали с горы Олимп в Палм-Спрингс, а персонаж Шварценеггера явно недоволен земной жизнью, где все от него постоянно что-то хотят. Всё меняется, когда Гера показывает Зевсу электрический BMW iX.В описании к ролику сообщается, почувствуйте адреналин, который исходит от двух электродвигателей мощностью 610 лошадиных сил. BMW iX разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Электрокар оснащается интеллектуальной системой полного привода xDrive, а запас его хода составляет до 450 км.