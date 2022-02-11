Чаще всего, мы используем интернет для общения в соцсетях, работы или проведения досуга. У каждого есть набор проверенных сайтов для с нужными инструментами или интересным для нас контентом, однако есть немало ресурсов о существовании которых мы даже не подозреваем. Они необязательно полезны, но могут вызвать не поддельный интерес или открыть новый источник информации.
Прекрасный мир будущего
Сайт Earth 2050 созданный лабораторией Касперского, предлагает заглянуть в мир будущего. На выбор предоставляется три временных промежутка 2030, 2040 и 2050 год. Вращая земной шар, можно выбрать доступные точки планеты и узнать интересные факты и посмотреть как измениться мир в режиме панорамы.
Многие объекты являются кликабельными, что позволит узнать об их изменении и что именно повлияло на ход событий в будущем. Ресурс содержит массу статей из раздела научно-популярной фантастики. Информацию можно оценить привычными лайками или дизлайками. Конечно, все это лишь концепт, но не стоит забывать, что многие фантастические теории можно наблюдать в нашей повседневной жизни.
Меняем курсор мыши онлайн
Если вам захотелось внести разнообразие в ваш повседневный вебсерфинг, сайт Custom Cursor может в этом помочь. Ресурс представляет собой набор курсоров для мыши, которые можно опробовать, применить, или скачать в пару кликов. Стилистика совершенно разная, поэтому каждый пользователь может найти себе дизайн по душе.
Путешествие на автомобиле по Google Maps
Сайт Driving Simulator on Google Maps создан скорее для развлечения, чем для каких-либо познавательных целей. Нам предлагают на выбор два транспортных средства: автобус или легковой автомобиль. После выбора — весь мир в вашем распоряжении, правда исключительно в режиме Google-карт. Тем не менее веселья ради, можно задать адрес и бодро рассекать по карте какого-нибудь живописного местечка. Конечно, если вы живете не в Саратове.
Я угадаю этот фильм с двух слов
Если вы помните красноречивый диалог актеров, но на прочь забыли название, сайт PlayPhrase поможет решить эту проблему. Примечательно то, что ресурс выдает не только название фильма, но и фрагмент отрезка с нужной фразой. Бесплатно можно посмотреть до пяти вариантов. К сожалению, поиск не русифицирован и работает только на английском языке.
Рисуем вместе с нейросетью
Любопытный художественный опыт предоставляет сайт Guagan.org. В наше распоряжение предоставляется простенький редактор, с набором инструментов не больше чем в Paint. Выбираем нужные текстуры, выбор которых довольно большой, один из предложенных фонов и начинаем творить искусство. После обработки линии нарисованные простым карандашом, превращаются в камень, море, дерево, все зависит от вашей фантазии. Не забудьте поставить галочку в лицензионном соглашении внизу экрана, иначе чуда не произойдет. Как видите, из меня художник вышел не очень, разве что абстракционист уровня Б. Уверен, у вас выйдет гораздо лучше.
Следим за спутниками на околоземной орбите
Сервис Leolabs в большей степени предназначен для операторов спутников. Платформа позволяет отслеживать старт, траекторию, местонахождение объекта, а так же предотвратить их внезапное столкновение. Уверен, что не многие из нас владеют собственными спутниками, но наблюдать насколько плотно они покрывают околоземную орбиту, может быть интересным. Если приблизить камеру поближе, можно увидеть как они пересекают целые континенты за несколько секунд.
Долой хромакей!
Если вы записали видео на котором рассказываете интересный сюжет, а на заднем плане величаво красуется полуразваленная хрущевка, а сантехник Виталий спешит на автобус, есть простой выход. Unscreen поможет убрать нежелательные элементы фона, переместив вас, к примеру, на Бали. Сайт позволяет редактировать видео онлайн. Это быстро и совершенно бесплатно. Вставляем исходник или импортируем видео из Photoshop и вуаля! Конечно, такое решение не заменит полноценный хромакей, но это лучше, чем ничего. Свою функцию программа выполняет исправно и поддерживает форматы .mp4, .ogg, .mov, .webm и .gif.
Как видите, всемирная сеть может удивить или отвлечь от повседневных забот на пару минут. Если глубже покопаться, то можно найти еще много познавательных или просто забавных сайтов, которые не так популярны на фоне ресурсов занимающих первые строки поисковика.
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