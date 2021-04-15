





Microsoft с каждым релизом не только добавляет в Windows 10 новые функции, но и убирает те, которые не прижились среди пользователей. Так, например, в осеннем релизе этого года из системы исчезнут Paint 3D и 3D Viewer, добавленные несколько лет назад: как оказалось, большинству пользователей 3D-моделирование не интересно, так что они больше не будут занимать место в стандартной поставке Windows 10 (однако при желании их можно будет скачать из Microsoft Store).Теперь же из последней тестовой сборки, доступной участникам программы Windows 10 Insider, исчезла возможность синхронизировать Временную шкалу (Timeline) с другими устройствами. Ее добавили в систему три года назад, в весеннем апдейте Windows 10, и тогда это преподносилось как значимое изменение.Временная шкала позволяет вам получить доступ к недавно созданным данным, открывать файлы и веб-сайты за последние 30 дней, включая возможность синхронизировать эту историю между устройствами. Через некоторое время после релиза Microsoft даже перенесла Timeline на смартфоны, сделав акцент на преемственности между устройствами.Скорее всего, к осеннему релизу эту функцию уберут из системы полностью — это не удивительно, так как на Временной шкале показываются далеко не все созданные файлы, да и историю просмотров удобнее изучать в браузере.