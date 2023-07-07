Голландцы создали дронов-убийц для жестокой расправы над летающими насекомыми

Фархад
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Фото: PATS

Нидерландские учёные из Вагенингенского университета разработали систему PATS, которая отправляет крошечные дроны для измельчения летающих в теплицах насекомых-вредителей.

Название «PATS» происходит от голландского описания звука, издаваемого, при прихлопывании комара обеими руками.

Система состоит из двух частей: PATS-C и PATS-X. Компонент PATS-C представляет собой установку из нескольких инфракрасных камер, установленных по всей теплице, которые подключены к интернету. С помощью специально разработанных алгоритмов на основе искусственного интеллекта, камеры могут обнаружить и идентифицировать любых летающих насекомых по частоте взмахов крыльев и размеру.

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Фото: PATS

Если насекомое оказывается полезным видом, например, пчелой, камера перестаёт его отслеживать. В случае обнаружения вредителя на помощь приходит компонент PATS-X. Эта часть системы состоит из одного или нескольких небольших квадрокоптеров, которые расположены на док-станции для беспроводной зарядки в теплице. После поступления сигнала с камер PATS-C дроны активируются и направляются к местонахождению насекомого. Затем беспилотник просто разрезает винтами вредителя и возвращается на свою площадку.

Базовая версия PATS-C фактически уже используется примерно в 250 теплицах по всей Европе. Клиенты информируются о популяциях насекомых на своих объектах через онлайн-панель. Дроны PATS-X пока ещё проходят необходимые испытания, а первые клиенты смогут их получить только к концу 2023 года.
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Источник:
New Atlas
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Комментарии

tellurian
+4895
tellurian
В Израиле создали дронов для сбора яблок. Крутая конструкция.
33 минуты назад
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