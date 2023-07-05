Представлена портативная консоль AYANEO Pocket Air с чипом MediaTek и Android. Просто идеальный гаджет для эмуляции Nintendo Switch

Фархад
Pocket AIR

Китайский производитель игровых консолей AYANEO представил свою первую портативку на ОС Android — Pocket AIR.

Внешне AYANEO Pocket Air напоминает прокачанную версию Nintendo Switch Lite, но наличие операционной системы Android предлагает куда больше возможностей для запуска игр с различных платформ.

Пока известно, что консоль оснащена 5,5-дюймовым AMOLED-экраном, стиками с датчиком Холла, чипсетом MediaTek Dimensity 1200, гироскопом, сканером отпечатков пальцев, линейным двигателем оси X для мощной вибрации и массивную батарею ёмкостью 7350 мАч. В качестве оболочки выступает AYAHome с фирменным приложением AYASpace для управления библиотекой игр.

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Такая начинка с лёгкостью справится с эмуляцией большинства ретроконсолей, а также потянет приложение Yuzu, что позволит запускать игры от Nintendo Switch на Pocket AIR.

Производитель ещё не раскрыл цены и конфигурации памяти, но девайс поступит в продажу уже в следующем месяце.
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Источник:
AYANEO
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Комментарии

tellurian
+4898
tellurian
Игр уровня Нинтендо нет и потому не конкурент.
Вчера в 21:49
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