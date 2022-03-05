

Популярный бенчмарк для тестирования производительности смартфонов Geekbench удалит ряд смартфонов Samsung из рейтинга за махинации. Об этом рассказали на профильном сайте SamMobile.



Согласно источнику, виной всему фирменная система GOS (служба оптимизации игр) от Samsung. Этот сервис работает довольно просто: он на постоянной основе ограничивает производительность «железа» смартфона, чтобы он не перегревался и не троттлил в ресурсоемких задачах. Само по себе это не так уж плохо, но есть нюанс — GOS не работает в бенчмарках.



Хитрость обнаружили сотрудники Geekbench. Они выяснили, что GOS снижает производительность SoC и графического ядра устройства, но отключается во время «прогонов» через бенчмарки. В систему были заранее внесены исключения, и когда на смартфоне запускался 3D Mark или Geekbench, GOS «открывала все шлюзы» и поднимала производительность на максимум. Таким образом устройство выдавало красивые цифры в «синтетике», но в реальном использовании его владелец никогда не получил бы такую производительность.



«GOS решает блокировать (или не блокировать) приложения, используя идентификаторы приложений, а не поведение приложений. Мы рассматриваем это как форму манипулирования тестами, поскольку основные тестовые приложения, включая Geekbench, не регулируются этой службой», — Geekbench.





Ранее мы рассказали, что Samsung Представители Geekbench заявили, что исключат из своего рейтинга следующие модели: новейший Galaxy S22, Galaxy S10, Galaxy S20 и Galaxy S21. При этом серии Note и A останутся в рейтинге, поскольку GOS на них работает правильно.Ранее мы рассказали, что Samsung на время приостанавливала поставки в Россию , но теперь пообещала устранить все проблемы и продолжить работу в штатном режиме.





