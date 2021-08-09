В последней бета-версии популярного браузера Google Chrome была обнаружена новая функция, облегчающая авторизацию в аккаунтах с ПК. Об этом рассказал зарубежный сайт MSPowerUser.
Согласно источнику, Google Chrome для ПК теперь сможет «подхватывать» одноразовые СМС-пароли со смартфона. Эту возможность получила бета-версия браузера с номером 93 — в неё встроили поддержку интерфейса WebOTP.
Сейчас большое количество сервисов и сайтов выполняют авторизацию пользователя с использованием одноразового кода, который высылается по СМС на телефон или смартфон. При входе в аккаунт с компьютера вам придется отыскать свой смартфон, разблокировать его при необходимости, просмотреть код, запомнить его и вернуться к ПК для ввода.
Начиная с Chrome 93 этот процесс станет намного проще. Мобильная версия Chrome для Android научится «подхватывать» пришедший СМС-код и передавать его на ПК, где он будет автоматически подставляться в поле ввода. Чтобы это заработало, необходимо залогиниться в Chrome с помощью одной учетной записи Google на всех своих устройствах.
На данный момент функция автоподстановки кода зависит от веб-движка Chromium — а значит, в iOS эта фишка не работает, и вряд ли будет поддерживаться в ближайшем будущем. К слову, версия для macOS поддерживает автоподстановку с Android-смартфона, имеющего Chrome последней версии.
Google Chrome 93 сейчас находится в статусе бета-тестирования. Протестировать новую возможность можно, скачав браузер на свои устройства с демонстрационной страницы.
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