Chrome


В последней бета-версии популярного браузера Google Chrome была обнаружена новая функция, облегчающая авторизацию в аккаунтах с ПК. Об этом рассказал зарубежный сайт MSPowerUser.

Согласно источнику, Google Chrome для ПК теперь сможет «подхватывать» одноразовые СМС-пароли со смартфона. Эту возможность получила бета-версия браузера с номером 93 — в неё встроили поддержку интерфейса WebOTP.

Сейчас большое количество сервисов и сайтов выполняют авторизацию пользователя с использованием одноразового кода, который высылается по СМС на телефон или смартфон. При входе в аккаунт с компьютера вам придется отыскать свой смартфон, разблокировать его при необходимости, просмотреть код, запомнить его и вернуться к ПК для ввода.

Начиная с Chrome 93 этот процесс станет намного проще. Мобильная версия Chrome для Android научится «подхватывать» пришедший СМС-код и передавать его на ПК, где он будет автоматически подставляться в поле ввода. Чтобы это заработало, необходимо залогиниться в Chrome с помощью одной учетной записи Google на всех своих устройствах.

На данный момент функция автоподстановки кода зависит от веб-движка Chromium — а значит, в iOS эта фишка не работает, и вряд ли будет поддерживаться в ближайшем будущем. К слову, версия для macOS поддерживает автоподстановку с Android-смартфона, имеющего Chrome последней версии.

Google Chrome 93 сейчас находится в статусе бета-тестирования. Протестировать новую возможность можно, скачав браузер на свои устройства с демонстрационной страницы



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

MSPowerUser MSPowerUser

Ссылки по теме:

Геймера ударила молния во время катки. Еще хотите играть на приставке? Геймера ударила молния во время катки. Еще хотите играть на приставке?

Ждёте крутого обновления Xiaomi Mi Band? Для вас плохие новости Ждёте крутого обновления Xiaomi Mi Band? Для вас плохие новости

Как запретить Windows блокировать торренты, чистилки и оптимизаторы Как запретить Windows блокировать торренты, чистилки и оптимизаторы