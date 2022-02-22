

В сети появились подробности новых мошеннических схем, которые подстроены под праздничные дни 23 февраля и 8 марта. Об этом рассказали в lenta.ru со ссылкой на экспертов в области кибермошенничества.



По словам руководителя аналитической компании Angara Security Никиты Струкова, в период именно этих двух праздников нужно быть особенно внимательным. Мошенники подстраивают обычные схемы под особые условия и стремятся «облапошить» тех, кто будет подыскивать подарки.



«Самыми распространенными схемами мошенничества в канун праздников традиционно являются фишинговые атаки: почтовые и смс-рассылки, сообщения в соцсетях и мессенджерах, закупка рекламных объявлений в интернете. Каждое такое сообщение ведет пользователя на мошеннический сайт или форму оплаты. И там, и там будут использоваться элементы фирменного стиля компаний, которым доверяют люди», — Струков





Как указано выше, чаще всего мошеннические схемы будут направлены на то, чтобы качественно подделать сайты известных брендов, ресторанов или онлайн-магазинов. После онлайн-оплаты «заказа» или «брони» столика в ресторане, данные карт пользователей будут собираться и отправляться к злоумышленникам, а те постараются их опустошить.



Ранее мы рассказали, что в России начали Любопытно, что мошенники прекрасно знают о самых популярных в России категориях подарков на указанные праздники. Так, эксперты побуждают девушек и женщин быть особенно внимательными перед 23 февраля при покупке мужских товаров по уходу, для спорта, рыбалки, аксессуаров для автомобилей, белья и носков. А в преддверии 8 марта мужчин и парней побуждают внимательно присматриваться к сайтам, торгующим косметикой, духами, цветами, нижним бельем и ювелирными украшениями.Как указано выше, чаще всего мошеннические схемы будут направлены на то, чтобы качественно подделать сайты известных брендов, ресторанов или онлайн-магазинов. После онлайн-оплаты «заказа» или «брони» столика в ресторане, данные карт пользователей будут собираться и отправляться к злоумышленникам, а те постараются их опустошить.Ранее мы рассказали, что в России начали выдавать QR-коды тем, кто переболел COVID-19 , но при этом не вакцинировался.





