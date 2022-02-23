Магазин Apple в Амстердаме захватил вооруженный грабитель и полдня удерживал в нем заложника. Об этом рассказали в The Verge.Вчера после полудня в Apple Store в центре Амстердама вошел мужчина в одежде «защитного» цвета и балаклаве. Он достал пистолет, выстрелил в воздух и взял в заложники одного из присутствующих. В магазине в тот момент находилось немало людей, но большинству сразу удалось убежать. Преступник удержал одного из покупателей (он был иностранцем), связал ему руки и усадил на тумбу. После прибытия полиции сотрудники силовых структур начали с ним переговоры.Как потом выяснилось, в магазине присутствовали еще четыре человека. Они прятались в шкафу, поэтому злоумышленник, похоже, либо не знал о них, либо забыл. Переговоры продолжались с 17:30 до 22:45; в их процессе захватчик успел потребовать 200 миллионов в криптовалюте, но не уточнил, в какой именно и какого номинала. Ближе к вечеру преступник потребовал себе воды, которую к дверям магазина привез полицейский робот. Этим моментом воспользовался заложник — полиция увидела, как он в 22:45 выскочил из магазина, а захватчик ринулся за ним. Чтобы остановить его, полицейские сбили мужчину на бронированном BMW X5.После столкновения с авто преступник лежал неподвижно, и сотрудники силовых структур отправили к нему робота, чтобы обследовать его на наличие взрывчатки (как будто наезд на него внедорожником был неубедительной проверкой). Опасных устройств на нем не оказалось. Захватчиком оказался 27-летний парень из Нидерландов.