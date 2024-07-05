Google Chrome становится еще лучше с этим скрытым, но очень полезным нововведением

Олег

Chrome


Компания Google собирается сделать еще удобнее свое последнее нововведение мобильного Chrome. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, речь идет о функции чтения с экрана, которая появилась в мобильной версии Chrome совсем недавно. По нажатию всего одной кнопки браузер прочтет всю веб-страницу, и это крайне удобно, чтобы освободить руки.

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Однако до сих пор нововведение было не до конца продумано: казалось бы, после запуска чтения веб-статьи можно свернуть Chrome и заниматься на смартфоне другими делами. Но нет — воспроизведение в таком случае приостанавливалось, из-за чего полезность опции сводится к минимуму.

В ближайшие недели Google Chrome фоновый режим всё-таки появится: вы сможете включить чтение страницы, свернуть браузер и воспроизведение продолжится. А самые нетерпеливые могут включить опцию Read Aloud Background Playback в разделе chrome://flags, как только Google добавить её в экспериментальный режим для вашего устройства. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

tellurian
+1504
tellurian
Главное точки и запятые чтобы понимал.
Айфон тоже читает давно, но получается абракадабра 🤦‍♂️😂
2 часа назад в 22:08
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