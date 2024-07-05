Google Chrome становится еще лучше с этим скрытым, но очень полезным нововведением



Компания Google собирается сделать еще удобнее свое последнее нововведение мобильного Chrome. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, речь идет о функции чтения с экрана, которая появилась в мобильной версии Chrome совсем недавно. По нажатию всего одной кнопки браузер прочтет всю веб-страницу, и это крайне удобно, чтобы освободить руки.







Однако до сих пор нововведение было не до конца продумано: казалось бы, после запуска чтения веб-статьи можно свернуть Chrome и заниматься на смартфоне другими делами. Но нет — воспроизведение в таком случае приостанавливалось, из-за чего полезность опции сводится к минимуму.



В ближайшие недели Google Chrome фоновый режим всё-таки появится: вы сможете включить чтение страницы, свернуть браузер и воспроизведение продолжится. А самые нетерпеливые могут включить опцию Read Aloud Background Playback в разделе chrome://flags, как только Google добавить её в экспериментальный режим для вашего устройства.