Google добавила в свой фирменный браузер Chrome возможность использовать его как ключ двухфакторной авторизации. На это обратил внимание ресурс 9to5Google.
Google продолжает активно продвигать среди пользователей двухфакторную аутентификацию (2FA). Ранее своего рода хабом для авторизации служило приложение Google Authenticator, в котором можно было генерировать коды доступа для множества аккаунтов различных сервисов. А теперь браузер Chrome для Android получил возможность авторизовать пользователя без необходимости генерировать коды.
Происходит это так: при попытке залогиниться в аккаунт Google — как со смартфона, так и с другого устройства — в мобильном Chrome появляется экран двухфакторной аутентификации. Чтобы подтвердить свою личность, нужно нажать и удерживать кнопку громкости на смартфоне. Во время этого процесса устройства связываются по Bluetooth, идентифицируют друг друга и происходит вход в аккаунт.
Это своеобразный ответ Google на недавнее нововведение в iOS 15 от Apple. В будущей ОС появился нативный генератор 2FA-кодов, он стал частью системы «Связка ключей». Ранее мы рассказали о том, как он работает. К слову, у этих систем немало общего — как в случае с iOS 15 авторизация становится возможна только с устройства Apple, так и Chrome поддерживает новый тип авторизации только в версии для Android. По сути, каждая компания обособляет пользователей своих ОС и не позволяет им использовать устройства конкурентов.
Но, по сравнению с решением от Apple, в новой функции Chrome есть один серьезный недостаток — подобный метод авторизации работает только при входа в аккаунт Google. Будут ли поддерживаться другие сайты и сервисы, пока неизвестно.
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