Tesla согласилась выплатить компенсацию пострадавшим от замедления электрокаров. Об этом рассказали в Reuters.
Судебный иск был подан после очередного обновления ПО в электромобилях Tesla. Оказалось, что этот апдейт снижал максимальную мощность аккумуляторов автомобилей на 7-10%. Официально это намеренное замедление затронуло 1743 электрокара производства Tesla и продолжалось более 10 месяцев. С какой целью ввелась такая мера, компания не раскрывает.
Впоследствии Tesla выпустила два апдейта, которые поэтапно возвращали аккумуляторам полную мощность. Но это не уберегло компанию от судебной тяжбы — в отношении автоконцерна было вынесено решение о штрафе в размере $1,5 миллиона. В эту сумму входит около $410 тысяч, которые будут выплачены в качестве гонораар адвокатам, а также покроют судебные издержки. Остальные деньги поступят на счета «пострадавших» от замедления авто.
Согласно комментариям Tesla, владельцы электромобилей получат по 625 долларов компенсации, что «во много раз превышает пропорциональную стоимость временно сниженного напряжения аккумуляторов».
Ранее компания Apple не раз подвергалась критике и судебному преследованию за намеренное замедление iPhone, которое включалось вместе с определенными версиями ПО. Впоследствии «яблочники» выплатили компенсацию всем, кто участвовал в иске, и позволили владельца смартфонов самим включать или выключать замедление по своему желанию.
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Это не только Теслы касается, а вообще всех кто производит электрички.