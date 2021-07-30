Корейская платежная система Samsung Pay может быть запрещена на территории РФ из-за патентного спора. Обстоятельства дела раскрыло издание «КоммерсантЪ».
Согласно источнику, ранее в Арбитражный суд города Москва поступил иск от швейцарской компании «Сквин СА» в адрес ООО «Самсунг Электроникс рус Компани» и Samsung Electronics Ltd. Суть его заключается в следующем: Samsung якобы использует чужую разработку в механике работы Samsung Pay.
Нюансы патента не уточняются, но известно, что он описывает изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Он был зарегистрирован в России в 2013 году компанией «Сквин СА». Московский суд принял решение, что патент действительно нарушается и постановил (цитата):
Запретить Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Pay, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ».
По сути, это решение способно даже запретить в РФ продажи устройств Samsung, оборудованных системой Samsung Pay. Оно вступит в силу через 30 дней, если не будет обжаловано.
Специалисты говорят, что у корейской компании теперь есть три выхода:
- оспаривать решение в вышестоящем суде;
- оспаривать патент в патентном бюро России;
- договариваться с истцом (например, выкупить лицензию).
Отдельно отмечается, что вместе с Samsung Pay «под раздачу» могут попасть и Apple Pay, и Google Pay. Дело в том, что они используют схожие механизмы работы — если корейцы не выиграют этот суд, то проблемы возникнут у гораздо большего количества граждан РФ.
Согласно статистике, из всех мобильных платежных сервисов в стране Samsung Pay пользуются около 17% россиян, Apple Pay — 30%, а Google Pay — 32%.
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