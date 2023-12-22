Google Chrome получил три опции, которых ему давно не хватало

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Компания Google выпустила очередное полезное обновление своего браузера Chrome. Об этом пишет lifehacker.В апдейт вошло три заметных нововведения, которые точно приглянутся активным пользователям Chrome. Первое — синхронизация групп вкладок. Теперь вы легко можете продолжить работу на любом устройстве, привязанном к вашему Google-аккаунту. Опцию можно настроить отдельно для каждой группы, выбрав, что именно будет синхронизироваться.Вторая полезная фича — теперь браузер отчитывается о количестве оперативной памяти, которую потребляет каждая вкладка. Опция уже работает в Chrome какое-то время в тестовом режиме, а теперь вышла в релиз.Третье нововведение — «Проверка безопасности». До сих пор она работала лишь по запросу, а теперь будет делать это постоянно в фоновом режиме. «Проверка безопасности» следит за актуальностью версии Chrome, безопасностью расширений и сравнивает ваши пароли с утекшими базами. Кроме того, опцию можно использовать для редактирования прав доступа, ранее выданных тем или иным сайтам — например, чтобы отключить назойливые уведомления.Сейчас апдейт развертывается и вскоре будет доступен всем пользователям.