Этот «Google Chrome» для Android вытащит с карты все деньги, а вы даже не заметите



Вредоносное ПО Chameleon начало распространяться по сети в новом обличье. Об этом пишет xaker.ru.



Троян появился в начале года, и, в соответствии со своим названием, ранее маскировался под приложения австралийских банков и криптовалютных бирж. Однако теперь он скрывается под новой личиной — всеми любимый браузер Google Chrome.







Методика его работы очень хитра: троян под видом браузера запрашивает доступ к «Спец.возможностям», после чего отключает разблокировку смартфона с помощью отпечатка пальца или скана лица, чтобы вынудить пользователя ввести PIN-код и «подсмотреть» его. Далее всё просто: малварь собирает все коды, которые вы вводите на смартфоне, и использует их для доступа к банковским аккаунтам.



Единственный способ избежать встречи с Chameleon — скачивать приложения, в том числе Chrome, только с официального сайта Google или из магазина Play Store.