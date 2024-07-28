В Google Chrome приходит скрытая, но жизненно необходимая опция

Олег

Chrome


Компания Google начала тестировать новую опцию, которая упростит управление вкладками и разгрузит «железо» смартфона. О ней написали в Phone Arena.

Согласно источнику, нововведение найдено в коде браузера Chrome для Android, а специального тумблера для обычных пользователей пока нет — опция тестируется лишь избранными разработчиками. Она введет новые таймауты для вкладок, которые потенциально разгрузят смартфон и позволят ему работать быстрее в браузере. Особенно полезно это будет для недорогих и среднебюджетных моделей.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Вскоре вкладки, которые вы не открывали в течение 7 дней, будут автоматически архивироваться. Если спустя 60 дней они так и не понадобились, то браузер будет их полностью закрывать. Всё это нужно, чтобы бесполезные вкладки не отъедали ресурс процессора и аккумулятора, а также оперативную память у первостепенно важных задач.

Google рассматривает дополнительные улучшения для этой опции в будущем. Например, пользователь может получить новую кнопку для очистки исключительно архивированных вкладок отдельно от истории просмотров. 

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Пользователи Google Chrome заметили новые оповещения в браузере. Что с ними делать?
Google отказалась от самого спорного нововведения в Chrome
Google Chrome становится еще лучше с этим скрытым, но очень полезным нововведением

Рекомендации

Рекомендации

iOS 17.5 добавляет на iPhone совершенно новый режим работы
Абоненты МТС заметили странные списания. Деньги возвращают, но с трудом
Власти придумали хитрый способ пересадить россиян с Google на «Яндекс»
В WhatsApp замечена новая удобная кнопка. Такой нет даже в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии