В Google Chrome приходит скрытая, но жизненно необходимая опция



Компания Google начала тестировать новую опцию, которая упростит управление вкладками и разгрузит «железо» смартфона. О ней написали в Phone Arena.



Согласно источнику, нововведение найдено в коде браузера Chrome для Android, а специального тумблера для обычных пользователей пока нет — опция тестируется лишь избранными разработчиками. Она введет новые таймауты для вкладок, которые потенциально разгрузят смартфон и позволят ему работать быстрее в браузере. Особенно полезно это будет для недорогих и среднебюджетных моделей.







Вскоре вкладки, которые вы не открывали в течение 7 дней, будут автоматически архивироваться. Если спустя 60 дней они так и не понадобились, то браузер будет их полностью закрывать. Всё это нужно, чтобы бесполезные вкладки не отъедали ресурс процессора и аккумулятора, а также оперативную память у первостепенно важных задач.



Google рассматривает дополнительные улучшения для этой опции в будущем. Например, пользователь может получить новую кнопку для очистки исключительно архивированных вкладок отдельно от истории просмотров.