«Google Диск» обновился эксклюзивно для iPhone. Стало удобнее!



Компания Google выпустила обновление своего сервиса для облачного хранения данных. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, апдейт содержит два заметных нововведения. Первое касается просмотра видео прямо из облака: благодаря поддержке Dynamic Adaptive Streaming over HTTP пользователи смогут смотреть ролики с динамическим выбором качества воспроизведения, а ожидание буферизации между нажатием на Play и началом видео должно существенно сократиться.



Второе изменение затронуло поиск по облачному хранилищу. Вот три ключевых нововведения:

Упрощение доступа к фильтрам запросов за счет введения категорий фильтров, доступных непосредственно под строкой поиска и включающих фильтры по типу файла, владельцам и последнему изменению.

По мере ввода запроса отображаются соответствующие фильтры запросов, что позволяет легко выбрать фильтр и сэкономить время и не вводить запрос целиком.

Добавление возможности дальнейшего уточнения поиска после перехода на страницу результатов поиска.

На данный момент все эти фичи выпущены только для iOS. Если у вас они еще не появились, обновите приложение Google Drive и подождите несколько дней. Сроки доступности нововведений для Android не называются. Второе изменение затронуло поиск по облачному хранилищу. Вот три ключевых нововведения:На данный момент все эти фичи выпущены только для iOS. Если у вас они еще не появились, обновите приложение Google Drive и подождите несколько дней. Сроки доступности нововведений для Android не называются.