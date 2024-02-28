«Google Фото» раздает своим пользователям бесплатную и очень приятную опцию для фотоархива



Компания Google начала развертывание новой опции своего сервиса «Фото». Об этом пишет 9to5Google.



Речь идет о так называемых «персонализированных воспоминаниях». Это подборки из ваших старых фотографий, которые сервис периодически предлагает к просмотру. До сих пор «Google Фото» генерировал воспоминания лишь по заданным внутренним алгоритмам-шаблонам и показывал пользователю все подборки, но теперь будет действовать умнее.







Согласно источнику, теперь сервис будет учитывать, какие из предложенных им воспоминаний вы просматриваете, а какие — пропускаете. Эти данные помогут персонализировать подборки, чтобы они чаще вам нравились. Кроме того, опция включает в себя существовавшие ранее запреты на показ определенных людей и домашних животных; также можно будет включить либо отключить показ воспоминаний на основе временных меток или тематические.



Опция уже включена по умолчанию, а отключить её можно на сайте Google, найдя тумблер «Персонализация на основе активности» в разделе «Настроек». После отключения уже собранные данные о вашей активности будут храниться на сервере в течение 18 месяцев.