«Google Фото» раздает своим пользователям бесплатную и очень приятную опцию для фотоархива

Олег

Google Фото


Компания Google начала развертывание новой опции своего сервиса «Фото». Об этом пишет 9to5Google.

Речь идет о так называемых «персонализированных воспоминаниях». Это подборки из ваших старых фотографий, которые сервис периодически предлагает к просмотру. До сих пор «Google Фото» генерировал воспоминания лишь по заданным внутренним алгоритмам-шаблонам и показывал пользователю все подборки, но теперь будет действовать умнее.

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Согласно источнику, теперь сервис будет учитывать, какие из предложенных им воспоминаний вы просматриваете, а какие — пропускаете. Эти данные помогут персонализировать подборки, чтобы они чаще вам нравились. Кроме того, опция включает в себя существовавшие ранее запреты на показ определенных людей и домашних животных; также можно будет включить либо отключить показ воспоминаний на основе временных меток или тематические.

Опция уже включена по умолчанию, а отключить её можно на сайте Google, найдя тумблер «Персонализация на основе активности» в разделе «Настроек». После отключения уже собранные данные о вашей активности будут храниться на сервере в течение 18 месяцев. 

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Источник:
9to5Google
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