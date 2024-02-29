Поисковик в Google Chrome начал работать по-новому. Не удивляйтесь

Олег

Chrome
Фото: Google


Google прокачала механизм поиска информации в браузере Chrome. Об этом компания пишет в своем блоге.

Согласно источнику, изменения коснулись главной страницы поиска Google. Теперь при нажатии на поисковую строку пользователь увидит несколько видов предложений, основанных на истории его собственных запросов, а также других пользователей. Например, если вы искали рецепт корейского блюда, поисковик покажет вам и другие. Варианты будут предложены в виде текстового списка и баннеров с картинкой двух размеров.

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Google

В iOS и Android браузер Chrome теперь будет показывать расширенные предложения по теме запроса, а не только строго соответствующие ему. А еще поисковые подсказки будут появляться даже при плохом интернет-соединении и в режиме инкогнито. 

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Источник:
Google
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Комментарии

+4
TheEwb
Теперь история в браузере на семейном пк будет постоянно почищена и кукисы после использования всех ее членов
Сегодня в 04:15
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