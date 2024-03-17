Google Диск получил долгожданный режим. Все современные сервисы давно перешли на него

Артем
rgSRhDn.png

Речь идет о ночном режиме. Теперь функцию можно включить без установки сторонних программ или расширений, прямо в настройках облачного сервиса. На это обратил внимание портал 9to5Google.

Ночной режим — удобная функция, которая несет не только эстетический характер для любителей темных расцветок, но и позволяет снижать нагрузку на глаза. Большинство сервисов и сайтов уже давно добавили возможность выбора темы, чего не скажешь о продукции Google.

Ночной режим не привязывается к общей теме системы или браузера и запускать его нужно самостоятельно. Для активации запустите Google Диск → в правом верхнем углу жмем шестеренку → выбираем «Настройки» → «Общие» → «Внешний вид»
Темная тема применяется только к списку просмотра файлов на диске. Содержимое документов, таблиц, презентации и т. д. по-прежнему светлые. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Как сообщает источник, пока опция только разворачивается и включается не на всех аккаунтах. Как только режим станет доступным, при запуске приложения появится соответствующее уведомление.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Google
Cсылки по теме:
В macOS Sonoma 14.4 найден еще один неприятный баг
Google научилась превращать фото в «живой» аватар
В Google Chrome стало появляться очень хитрое окно. Один клик — и всё

Рекомендации

Рекомендации

Samsung выпустила важное обновление для Galaxy Watch
Таксисты стали игнорировать невыгодные заказы
Эта опция OneUI 6 заставит пользователей Android завидовать владельцам Samsung Galaxy
Популярный смартфон Samsung Galaxy получил новогоднее обновление One UI 6 с Android 14

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+4196
Вася Вотафаков
ВНИМАНИЕ ‼️
АДМИНИСТРАЦИИ РЕСУРСА ‼️
Прошу официально разобраться с недоброжелателями и лицами которые намеренно с левых аккаунтов минусуют всем подряд ‼️
Лепят минусы всем у кого плюс (зеленый рейтинг — который свидетельствует о положительном комментарии). Тем самым способствуют оттоку пользователей вашего замечательного ресурса. Потому что получать минус это как минимум неприятно за адекватную мысль. Делают это намеренно и явно ваши конкуренты. В противном случае, если не последует никакой реакции то со своей стороны оставляю за собой право разместить хейт на ваш ресурс на всех своих 10 ютуб каналах… Надеюсь на понимание и разумное осознание проблемы.
Сегодня в 18:44
#
Вася Вотафаков
+4196
Вася Вотафаков Вася Вотафаков
Ps: если честно меня это zaebalo… (извините за сквернословие и прямоту)…. Какое-то массовое гонение на абсолютно адекватных читателей и комментаторов. Причем сторожил ресурса. Которые с вами оооочень давно (я не о себе, если что..)Разберитесь уже блдь ‼️Иначе я в каждом своем ролике буду упоминать ваш прекрасный ресурс. На котором все неладно. А что будет дальше с ресурсом … об этом вы сами узнаете и … мы узнаем из новостей. 😁👌 Всех благ и процветания. 😁
Сегодня в 18:51
#
+753
Paspartu
Моё почтение минусатору 👍🏼

Прикольно наблюдать, как людей бомбит из-за минусов, которые ни на что не влияют. Ещё и на мало кому известном сайте.
Сегодня в 18:49
#
Вася Вотафаков
+4196
Вася Вотафаков Paspartu
Это не бомбит, бро 😎. Тут все немножко сложнее. Тут как в любом цирке … какую оценку ты ставишь такое и отношение. У меня например нет комплексов. Сегодня прощенное воскресенье… я никого не прошу меня просить. Потому что ничем никому не обязан. Кому мог тому помог. Кому не смог тому еще помогу. Работа такая 😁 плохих наказываем хороших поощряем 😁☝️если в двух словах. Не люблю несправедливость. Но тут явно засилье персонажей которые хотят замогилить ресурс. Вангую конкуренты.
Сегодня в 18:56
#
+753
Paspartu Вася Вотафаков
Не вижу аномальной несправедливости.
Тут жестко заминусовали только одного человека, у которого половина кэпских комментариев.
Наверно, этим и задолбал минусатора.
Сегодня в 19:11
#
Вася Вотафаков
+4196
Вася Вотафаков Paspartu
Ни одного. Всех у кого плюс минусуют. И администрации до 3.14зды это…
Сегодня в 19:13
#
+309
Alex82 Вася Вотафаков
Не совсем так. Всех, а скорее многих, стали минусовать буквально пару дней назад. А до этого минусовали в целом только одного человека стабильно.
2 часа назад в 19:36
#
Вася Вотафаков
+4196
Вася Вотафаков Alex82
Просто посмотри сколько минусов накапало ??? Везде. Причем комменты обычные.
2 часа назад в 19:38
#
+309
Alex82 Вася Вотафаков
Не спорю. Я ж и говорю, это последние несколько дней
2 часа назад в 19:39
#
Вася Вотафаков
+4196
Вася Вотафаков Alex82
Это не просто так. Даже под этим комментом будет минус
2 часа назад в 19:40
#
Hello!
+684
Hello! Вася Вотафаков
У меня сразу по 30 + пропадает. 😁Точно не помню сколько было, где около 670–680. А тут смотрю 640 осталось. Это Лямин мутит. 😁
2 часа назад в 19:48
#
+309
Alex82 Hello!
Так у вас и сейчас 680😁
2 часа назад в 20:03
#
Hello!
+684
Hello! Alex82
Прикол 🤣
Походу приложение глючит. Сейчас когда писал, было 641.
2 часа назад в 20:06
#
+309
Alex82 Hello!
😂🤷🏻‍♂️
2 часа назад в 20:11
#
Hello!
+684
Hello! Alex82
Или таксисты мутят 😁
2 часа назад в 20:15
#
Вася Вотафаков
+4196
Вася Вотафаков Paspartu
Ничего страшного… плановые проверки все поправят 😁😁😁🤣🤣🤣
Сегодня в 19:13
#
Вася Вотафаков
+4196
Вася Вотафаков Paspartu
Там ☝️уже есть все что нужно 😁 еще пара интересностей будет и дальше по плану 🤣🤣🤣😁
Сегодня в 19:15
#
John Doe
+630
John Doe Вася Вотафаков
"Но тут явно засилье персонажей которые хотят замогилить ресурс"
И поэтому вы обещаете сделать с ресурсом то же самое. Гениально. 😂
2 часа назад в 20:23
#
st00p1dm0nkey
+4047
st00p1dm0nkey
Целая новость из-за ночной темы, мдя….что же за карнавал статей будет если вы приложение обновите, боюсь представить 😉
Сегодня в 18:57
#