Google Диск получил долгожданный режим. Все современные сервисы давно перешли на него

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Речь идет о ночном режиме. Теперь функцию можно включить без установки сторонних программ или расширений, прямо в настройках облачного сервиса. На это обратил внимание портал 9to5Google.Ночной режим — удобная функция, которая несет не только эстетический характер для любителей темных расцветок, но и позволяет снижать нагрузку на глаза. Большинство сервисов и сайтов уже давно добавили возможность выбора темы, чего не скажешь о продукции Google.Ночной режим не привязывается к общей теме системы или браузера и запускать его нужно самостоятельно. Для активацииТемная тема применяется только к списку просмотра файлов на диске. Содержимое документов, таблиц, презентации и т. д. по-прежнему светлые.Как сообщает источник, пока опция только разворачивается и включается не на всех аккаунтах. Как только режим станет доступным, при запуске приложения появится соответствующее уведомление.