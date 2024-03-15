В Google Chrome стало появляться очень хитрое окно. Один клик — и всё

Олег

Chrome

Microsoft начала новую кампанию по принудительному продвижению в массы своей поисковой системы. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, компания-создатель Windows начала отображать всплывающие окна прямо внутри стороннего браузера — Google Chrome. Во время работы с приложением пользователи внезапно видят всплывающее окно с рекламой поисковика Microsoft Bing и чат-бота Bing AI на базе GPT-4. Окно перекрывает все остальные элементы и вынуждает человека сделать выбор прямо сейчас; ни свернуть, ни закрыть, ни обойти его никак нельзя.

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Microsoft

Если пользователь растеряется и нажмет «Да», то поисковая машина Bing будет установлена в качестве основной внутри Chrome. Microsoft заверяет, что если нажать «Нет, спасибо», окно больше не будет появляться; но в моменте понять этого никак нельзя. Нововведение продолжает цикл ухищрений Microsoft для переманивания пользователей Google и Chrome на свои продукты. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+603
law
Как сделать в хром что пр закрытии браузера не разлогиневались сайты?
47 минут назад
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