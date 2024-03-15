В Google Chrome стало появляться очень хитрое окно. Один клик — и всё







Microsoft начала новую кампанию по принудительному продвижению в массы своей поисковой системы. Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, компания-создатель Windows начала отображать всплывающие окна прямо внутри стороннего браузера — Google Chrome. Во время работы с приложением пользователи внезапно видят всплывающее окно с рекламой поисковика Microsoft Bing и чат-бота Bing AI на базе GPT-4. Окно перекрывает все остальные элементы и вынуждает человека сделать выбор прямо сейчас; ни свернуть, ни закрыть, ни обойти его никак нельзя.



