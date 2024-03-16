Google научилась превращать фото в «живой» аватар

Снимки, обработанные нейросетью VLOGGER, смогут проговорить заданный текст, изображать эмоции и жестикулировать так, как вы пожелаете.
Инструмент, который разрабатывает Google, позволит превратить статичное фото в видео определенной длинны. Достаточно загрузить снимок и текст для будущего аватара. Нейросеть обрабатывает данные, определяет тайминги движения рук, тела, губ и синхронизирует их с будущей речью, чтобы все выглядело максимально реалистично. Полученный результат можно отредактировать: участить моргание или сделать жестикуляцию более интенсивной.
В Google считают, что технологию можно будет применять для упрощения творческих процессов, в онлайн-трансляциях или для создания уникального виртуального помощника.
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