Google научилась превращать фото в «живой» аватар

Артем
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Снимки, обработанные нейросетью VLOGGER, смогут проговорить заданный текст, изображать эмоции и жестикулировать так, как вы пожелаете.

Инструмент, который разрабатывает Google, позволит превратить статичное фото в видео определенной длинны. Достаточно загрузить снимок и текст для будущего аватара. Нейросеть обрабатывает данные, определяет тайминги движения рук, тела, губ и синхронизирует их с будущей речью, чтобы все выглядело максимально реалистично. Полученный результат можно отредактировать: участить моргание или сделать жестикуляцию более интенсивной.

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В Google считают, что технологию можно будет применять для упрощения творческих процессов, в онлайн-трансляциях или для создания уникального виртуального помощника.

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Ранее мы рассказывали о разработке Google по созданию игр из изображения и как на обложке журнала Playboy оказалась привлекательная модель, созданная нейросетью.
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Источник:
Tom's Guide
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