«Google Фото» круто обновится. Появится много полезного

Энтузиасты покопались в коде установочного APK-файла свежей версии «Google Фото» и обнаружили упоминание нескольких нововведений, которые в настоящее время проходят тестирование. По завершению теста они будут активированы для всех пользователей, а сейчас доступны только инженерам Google.
Что появится в «Google Фото»:
Появится магическая кнопка, нажатие на которую улучшает видео в галерее. Она задействует существующие возможности редактирования роликов (например, меняет баланс белого, контрастность, насыщенность цветов и пр.), только это происходит автоматически, без необходимости настраивать изображение вручную.
В настройках приложения можно указать, чтобы в облако автоматически сохранялись фотографии и видео из новых папок. Сейчас такое не происходит — «Google Фото» показывает запрос на сохранение, чтобы пользователь решил, нужно ли ему сохранять контент из недавно появившейся папки.
В настройках можно будет выбрать, чтобы приложение показывало в «Воспоминаниях» меньше людей. После включения этой опции будут появляться снимки тех людей, которые чаще всего мелькают в кадре, а «случайных» людей вы не увидите.
Что появится в «Google Фото»:
Появится магическая кнопка, нажатие на которую улучшает видео в галерее. Она задействует существующие возможности редактирования роликов (например, меняет баланс белого, контрастность, насыщенность цветов и пр.), только это происходит автоматически, без необходимости настраивать изображение вручную.
В настройках приложения можно указать, чтобы в облако автоматически сохранялись фотографии и видео из новых папок. Сейчас такое не происходит — «Google Фото» показывает запрос на сохранение, чтобы пользователь решил, нужно ли ему сохранять контент из недавно появившейся папки.
В настройках можно будет выбрать, чтобы приложение показывало в «Воспоминаниях» меньше людей. После включения этой опции будут появляться снимки тех людей, которые чаще всего мелькают в кадре, а «случайных» людей вы не увидите.
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