Как бесплатно получить полный безлимит в «Google Фото» на любом смартфоне

Александр

Фото: Unsplash

«Google Фото» — один из самых удобных сервисов для хранения фотографий и видео. Но и у его есть недостатки — например, ограничение на объём хранящихся файлов. В нём больше нет безлимита, за дополнительное место нужно платить, а платежи с российских карт невозможны. Мы нашли обходной путь, позволяющий сохранять в «Google Фото» сколько угодно файлов без ограничения по количеству и объёму. Конечно, есть нюансы, но в целом это довольно удобно и совершенно легально.

Сервис «Google Фото» привязан к аккаунту Google, с которого выполнен вход на смартфоне, а установленный в нём лимит (по умолчанию 15 ГБ) делится не только между фотографиями и видео, но и файлами, которые лежат в других сервисах Google (в основном в почте Gmail и облачном хранилище «Google Диск»). Лайфхак заключается в том, что по исчерпанию лимита в одном аккаунте можно добавить на смартфон ещё одну учётную запись и настроить «Google Фото» таким образом, чтобы снимки и видеозаписи сохранялись туда. Аккаунтов может быть сколько угодно, поэтому нет никаких ограничений на объём данных, которые можно хранить в облаке Google.

Как настроить «Google Фото»:

Используйте уже имеющуюся у вас резервный аккаунт Google или зарегистрируйте его по этой ссылке или непосредственно через «Google Фото». Войдите в него через настройки смартфона или любое приложение Google.

Запустите приложение «Google Фото», нажмите на свой профиль (аватарка или кружок с буквой в правом верхнем углу), а затем на кружок с треугольником внутри, чтобы раскрыть список всех доступных аккаунтов, и подтвердите переключение на другой аккаунт.

Нажмите на резервный аккаунт — вы перейдёте в его хранилище (оно окажется пустым, если вы ранее не использовали его с «Google Фото»). Снова перейдите в аккаунт через аватарку в правом верхнем углу и нажмите «Настройки приложения „Фото“». Перейдите в «Копирование в облако» и поставьте тумблер в активное положение. Готово!



В настройках приложения можно выбрать, с каким качеством будут сохраняться фото и видео. Поскольку хранилище может быть безлимитным, нет никаких причин отказаться от копирования файлов в исходном качестве, то есть без сжатия, уменьшения разрешения и прочей оптимизации, которая нужна исключительно для экономии.

Теперь любые фотографии и видео, которые вы сделаете на своём смартфоне, будут сохраняться в «Google Фото» не в основном аккаунте, а в резервном. Чтобы видеть их на компьютере, залогиньтесь в тот же аккаунт в десктопном браузере. Google позволяет быстро переключаться между учётными записями с одним условием — их должно быть не более десяти. Когда место в резервном аккаунте закончится (а это рано или поздно случится), можно создать ещё один и заново перенастроить «Google Фото» по той же простой инструкции.

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Комментарии

+30
boltenkovdenis
Тупая реклама! Зачем рекламировать то , что может исчезнуть для россиян. Рекламируйте лучше отечественных разработчиков, коих в стране не мало. Практически все мы умеем сами, во всех областях программирования ! Патентов практически нет, можно взять чужие идеи и сделать самим !
2 часа назад в 19:05
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migachevm
+130
migachevm boltenkovdenis
в чем сложность сделать аккаунт турецким/английским/казахским ?
49 минут назад
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+588
Михаил boltenkovdenis
Каждый для себя сам оценит риски, просто об этом нужно предупредить
минуту назад
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