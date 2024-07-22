«Google Фото» раздает пользователям суперполезную опцию абсолютно бесплатно

Компания Google начала тестировать фичу Ask Photos на основе собственной нейросети Gemini. Об этом пишет Phone Arena.
Впервые эта опция была анонсирована в мае 2024 года на конференции Google I/O; она вошла в грядущий нейросетевой пакет функций на базе ИИ Gemini. Тогда Google пообещала, что Ask Photos станет доступна летом; сейчас некоторые пользователи начали сообщать в сети, что смартфон предложил им попробовать нововведение.
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Ask Photos позволяет осуществлять быстрый поиск по своей медиатеке с помощью голосовых запросов. Нейросеть анализирует все детали каждого изображения, после чего может выдавать точные результаты поиска по запросу пользователя. Например, Gemini способна найти фото машины определенной марки и модели, или даже с конкретным номерным знаком. А еще фича умеет выдавать результат на общие запросы вроде «десять лучших фото из отпуска».
У избранных пользователей Android, которые попадают в «тестировочный пул» Google, в приложении «Фото» на странице поиска появляется окно с предложением включить Ask Photos. Неизвестно, сколько устройств набирает компания для тестов, но их количество пока растет. Никакой оплаты за нововведение пока не предусматривается.