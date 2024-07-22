«Google Фото» раздает пользователям суперполезную опцию абсолютно бесплатно

Олег

Google Фото


Компания Google начала тестировать фичу Ask Photos на основе собственной нейросети Gemini. Об этом пишет Phone Arena.

Впервые эта опция была анонсирована в мае 2024 года на конференции Google I/O; она вошла в грядущий нейросетевой пакет функций на базе ИИ Gemini. Тогда Google пообещала, что Ask Photos станет доступна летом; сейчас некоторые пользователи начали сообщать в сети, что смартфон предложил им попробовать нововведение.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Ask Photos позволяет осуществлять быстрый поиск по своей медиатеке с помощью голосовых запросов. Нейросеть анализирует все детали каждого изображения, после чего может выдавать точные результаты поиска по запросу пользователя. Например, Gemini способна найти фото машины определенной марки и модели, или даже с конкретным номерным знаком. А еще фича умеет выдавать результат на общие запросы вроде «десять лучших фото из отпуска».

У избранных пользователей Android, которые попадают в «тестировочный пул» Google, в приложении «Фото» на странице поиска появляется окно с предложением включить Ask Photos. Неизвестно, сколько устройств набирает компания для тестов, но их количество пока растет. Никакой оплаты за нововведение пока не предусматривается. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
В iOS 18 появился способ восстановить испорченные и утерянные фотографии
Новую опцию «Google Фото» несомненно оценят и владельцы Android, и фанаты iPhone
Раскрыты подробности самого впечатляющего нововведения Google Фото за всю историю сервиса

Рекомендации

Рекомендации

Samsung выпустила суперважное обновление для смартфонов Galaxy. Ставить всем!
OZON порадовал всех пользователей долгожданным изменением
На доисторические смартфоны Galaxy выходит One UI 6.1 с главной фичей Samsung 2024 года
Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+5893
Вася Вотафаков
Вчера всё-таки решился и поставил бету осла 🫏 18. Первое впечатление это галимый виндус 11. Такой же мультяшный интерфейс. Второе. В галерее теперь xyй разберешься. Каша 🥣 мёд 🍯 овно 💩 и пчелы 🐝… Радует только одно: все входы в учётки остались. Но всё стало на столько xyй пойми где искать 🔍 что напомнило мне как раз таки 11 мастдайя. Если бы я сразу знал что все будет такое тупое то не обновлялся бы.
час назад в 16:01
#
tellurian
+1585
tellurian Вася Вотафаков
Судя по скринам, галерею реально испортили. Я точно не буду себе ставить 18. Она и так была не очень, тут у еще хуже сделали.
час назад в 16:08
#
tellurian
+1585
tellurian Вася Вотафаков
Читайте тему 18 на 4пда или на айфонс.ру отзывы.
Там и фото и мнения.
час назад в 16:10
#