«Google Фото» раздает пользователям суперполезную опцию абсолютно бесплатно



Компания Google начала тестировать фичу Ask Photos на основе собственной нейросети Gemini. Об этом пишет Phone Arena.



Впервые эта опция была анонсирована в мае 2024 года на конференции Google I/O; она вошла в грядущий нейросетевой пакет функций на базе ИИ Gemini. Тогда Google пообещала, что Ask Photos станет доступна летом; сейчас некоторые пользователи начали сообщать в сети, что смартфон предложил им попробовать нововведение.











У избранных пользователей Android, которые попадают в «тестировочный пул» Google, в приложении «Фото» на странице поиска появляется окно с предложением включить Ask Photos. Неизвестно, сколько устройств набирает компания для тестов, но их количество пока растет. Никакой оплаты за нововведение пока не предусматривается. Ask Photos позволяет осуществлять быстрый поиск по своей медиатеке с помощью голосовых запросов. Нейросеть анализирует все детали каждого изображения, после чего может выдавать точные результаты поиска по запросу пользователя. Например, Gemini способна найти фото машины определенной марки и модели, или даже с конкретным номерным знаком. А еще фича умеет выдавать результат на общие запросы вроде «десять лучших фото из отпуска».У избранных пользователей Android, которые попадают в «тестировочный пул» Google, в приложении «Фото» на странице поиска появляется окно с предложением включить Ask Photos. Неизвестно, сколько устройств набирает компания для тестов, но их количество пока растет. Никакой оплаты за нововведение пока не предусматривается.