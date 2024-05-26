Раскрыты подробности самого впечатляющего нововведения Google Фото за всю историю сервиса

Олег

Google


Компания Google раскрыла подробности работы опции Ask Photo, которая скоро появится в её сервисе для управления фотоальбомами. Об этом пишет 9to5Google.

Ранее мы писали, что Ask Photo была анонсирована в рамках интеграции ИИ Gemini в сервисы Google и впервые в истории должна заменить привычный поиск по ключевым словам. Теперь же компания рассказала немного больше об этой опции.

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По словам Google, новая поисковая система в «Фото» гораздо лучше поймет концепции и словосочетания естественного языка, чем привычные ключевые слова или теги. Например, можно спросить «Покажи мне лучшие фотографии из каждого национального парка, который я посетил» или «Какая тематика у нас была на днях рождения Лены?», и нейросеть мигом составит подборки, отвечающие на эти довольно сложные запросы.

Помимо текста и визуального анализа контента, ИИ использует даты, места, геопозицию и прочие метаданные на снимках и видео. Кроме того, пользователь может внести правку в ответ Ask Photo и фича запомнит это исправление на будущее. Широкое внедрение ожидается грядущим летом. 

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Источник:
9to5Google
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