«Google Фото» раздает своим пользователям платные функции абсолютно бесплатно

Олег

Google Фото


Компания Google решила пересмотреть условия использования сервиса «Фото» и перевести в статус частично бесплатных полезные нейросетевые опции. Ранее они были эксклюзивными для смартфонов Pixel, а потом стали доступны в рамках подписки Google One.

Речь идет о редактировании фотографий в рамках пакета Magic Editor. В него входят несколько опций, самыми известными являются Magic Eraser и Photo Unblur. Первая фича предоставляет широкие возможности в плане удаления и перемещения объектов и людей на фото, а также ретуши с нейросетевым дорисовыванием фона. Вторая фича позволяет сделать снимок резким, если во время съемки фокусировка дала сбой.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Фото: Google
Фото: Google

Фото: Google
Фото: Google

Помимо этого, бесплатными становятся несколько мелких настроек фото, вроде эффекта HDR, Portrait Light для настройки света на портретах и Color Pop для выделения определенных цветов.

Если ваш iPhone (с iOS 15 и новее) или Android-смартфон (с Android 8 и новее) совместим с «Google Фото», с 15 мая вам будут доступны 10 бесплатных попыток использования Magic Editor. Если этого мало, придется подключить Google One, который не работает в России. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Как бесплатно получить полный безлимит в «Google Фото» на любом смартфоне
«Google Фото» раздает бесплатную и очень приятную опцию для фотоархива
Новая опция «Google Фото» заменит вам фотошоп — любые пожелания в паре касаний

Рекомендации

Рекомендации

Топ-6 российских сериалов, за которые не стыдно
Названы хитрости, которые позволяют таксистам взвинчивать цены
В Gmail для Android появилась самая полезная кнопка современности
В Telegram появится два новых запрета для тех, у кого нет подписки Premium

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии