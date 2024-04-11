«Google Фото» раздает своим пользователям платные функции абсолютно бесплатно



Компания Google решила пересмотреть условия использования сервиса «Фото» и перевести в статус частично бесплатных полезные нейросетевые опции. Ранее они были эксклюзивными для смартфонов Pixel, а потом стали доступны в рамках подписки Google One.



Речь идет о редактировании фотографий в рамках пакета Magic Editor. В него входят несколько опций, самыми известными являются Magic Eraser и Photo Unblur. Первая фича предоставляет широкие возможности в плане удаления и перемещения объектов и людей на фото, а также ретуши с нейросетевым дорисовыванием фона. Вторая фича позволяет сделать снимок резким, если во время съемки фокусировка дала сбой.







Фото: Google





Фото: Google



Помимо этого, бесплатными становятся несколько мелких настроек фото, вроде эффекта HDR, Portrait Light для настройки света на портретах и Color Pop для выделения определенных цветов.



Если ваш iPhone (с iOS 15 и новее) или Android-смартфон (с Android 8 и новее) совместим с «Google Фото», с 15 мая вам будут доступны 10 бесплатных попыток использования Magic Editor. Если этого мало, придется подключить Google One, который не работает в России. Помимо этого, бесплатными становятся несколько мелких настроек фото, вроде эффекта HDR, Portrait Light для настройки света на портретах и Color Pop для выделения определенных цветов.Если ваш iPhone (с iOS 15 и новее) или Android-смартфон (с Android 8 и новее) совместим с «Google Фото», с 15 мая вам будут доступны 10 бесплатных попыток использования Magic Editor. Если этого мало, придется подключить Google One, который не работает в России.